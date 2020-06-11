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الأغواط: المجاهد بلقاسم خميلي في ذمة الله

  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 13:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الأغواط - إنتقل إلى رحمة الله يوم الخميس المجاهد بلقاسم خميلي المدعو خميلة عن عمر ناهز 85 سنة بعد صراع مع مرض عضال بالمؤسسة العمومية الإستشفائية أحميدة بن عجيلة بالأغواط ، حسبما أفاد مدير المجاهدين بالولاية.

و التحق الفقيد بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957 جنديا بمنطقة القعدة بأعالي منطقة آفلو، وكان رفيقا للشهيدين سي الحواس و العقيد لطفي، وشارك في عديد المعارك الطاحنة ضد الإستعمار بالمنطقة، كما أوضح محمد حلموش.

و تقلد المجاهد الراحل عديد المسؤوليات غداة الإستقلال، وكان عضوا بالأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين ومؤسسا و رئيسا لجمعية أول نوفمبر، كما كان أيضا من بين مؤسسي الكشافة الإسلامية الجزائرية بالولاية و مؤسسي جمعية عمداء الحركة الكشفية، وفق ذات المصدر.

وسيوارى الفقيد بلقاسم خميلي الثرى عصر اليوم بمقبرة المقام بمدينة الأغواط .

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الأغواط: المجاهد بلقاسم خميلي في ذمة الله
  أدرج يـوم : الخميس, 11 حزيران/يونيو 2020 13:38     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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