الأغواط: المجاهد بلقاسم خميلي في ذمة الله

الأغواط - إنتقل إلى رحمة الله يوم الخميس المجاهد بلقاسم خميلي المدعو خميلة عن عمر ناهز 85 سنة بعد صراع مع مرض عضال بالمؤسسة العمومية الإستشفائية أحميدة بن عجيلة بالأغواط ، حسبما أفاد مدير المجاهدين بالولاية.

و التحق الفقيد بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1957 جنديا بمنطقة القعدة بأعالي منطقة آفلو، وكان رفيقا للشهيدين سي الحواس و العقيد لطفي، وشارك في عديد المعارك الطاحنة ضد الإستعمار بالمنطقة، كما أوضح محمد حلموش.

و تقلد المجاهد الراحل عديد المسؤوليات غداة الإستقلال، وكان عضوا بالأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين ومؤسسا و رئيسا لجمعية أول نوفمبر، كما كان أيضا من بين مؤسسي الكشافة الإسلامية الجزائرية بالولاية و مؤسسي جمعية عمداء الحركة الكشفية، وفق ذات المصدر.

وسيوارى الفقيد بلقاسم خميلي الثرى عصر اليوم بمقبرة المقام بمدينة الأغواط .