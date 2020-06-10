جراد يبرز دور خلية متابعة التحقيقات الوبائية في تطوير استراتيجيات التصدي لتفشي الأوبئة -

عرقاب يقوم بحركة واسعة في سلك مدراء الطاقة عبر 30 ولاية -

المجاهدة العلجة عودية في ذمة الله -

كوفيد-19 : تنصيب البروفسور بلحسين على رأس الخلية العملياتية للتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية -

مجلس المحاسبة: الإصلاحات المالية المعتمدة سمحت بالحفاظ على النمو الاقتصادي -

هاتف: تنصيب مجموعة عمل من اجل تجسيد نصوص القوانين حول تحويل الأرقام -

كوفيد-19: ابراز دور الهلال الأحمر الجزائري في تسيير الازمة الصحية -

نفطال : نشوب حريق دون خطورة بمركز تعبئة الوقود ببرج بوعريريج -

مكافحة الجريمة : توقيف عدة أشخاص عبر مختلف ولايات الوطن -

بلادهان يجدد موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية -

النقاش حول مسودة تعديل الدستور انحرف في كثير من الحالات عن الهدف المرجو -

كورونا : 102 إصابة جديدة, 123 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

رئيس جنوب أفريقيا: غطرسة وعنصرية المغرب هي ما يعيق استقلال الصحراء الغربية -

مجلة الجيش: مقترح مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام يتماشى مع السياسة الخارجية للجزائر -

كوفيد-19 في قسنطينة: بين تضحية البعض و إنكار البعض الآخر -

كرة القدم : التدابير المتوخاة لاستئناف المنافسة في المرحلة الأخيرة من الإعداد -

استئناف نقل المسافرين بالسكك الحديدية سيكون في الوقت المناسب من طرف السلطات العمومية -

غرداية / كوفيد-19 : إنتاج 40.000 قناع واقي من قبل قطاع التكوين المهني -

رئيس الجمهورية يتراس اجتماعا للمجلس الاعلى للأمن لدراسة عدد من القضايا المتعلقة بالوضع العام -