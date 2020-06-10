الجزائر تبنت أحسن المواقف التي تجعل منها طرفا ضروريا للتسوية في ليبيا

الجزائر - أكد أساتذة جامعيون ومحللون سياسيون ان مواقف الجزائر تجاه حل الازمة في ليبيا و القائمة على الحياد و الحل السياسي السلمي الشامل من خلال حوار ليبي-ليبي كأنسب طريقة لتسوية الخلاف القائم بين الأشقاء الليبيين يجعل منها طرفا ضروريا للعب دور الوسيط في أي مبادرة تسوية للازمة.

وأكد في هذا الشأن ، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، شريف إدريس، في تصريح ل(وأج) الاربعاء، أنه في إطار الجهود الدولية لتسوية الازمة الليبية، فإن الجزائر التي تبنت منذ بداية الازمة "سياسة ثابتة وتقف على الحياد (...) لا زال دورها مطلوب وضروري لاسيما في ظل توازن القوى الذي من شأنه أن يعزز مكانتها ومقاربتها التي سعت منذ البداية لان تكون عبر حل سياسي وشامل".

نفس الموقف دعمه أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر (3)، عامر مصباح, لافتا إلى أن الجزائر التي جددت على لسان وزير خارجيتها صبري بوقدوم أنها تقف على نفس المسافة مع الاطراف الليبية "تبنت أحسن المواقف التي تجعل منها دولة قادرة على لعب دور الوسيط في أي مبادرة مستقبلية لتسوية الازمة".

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واضاف الاستاذ مصباح ان هذا المركز المهم الذي تتبوؤه الجزائر في المشهد الدولي "ينعكس من خلال علاقاتها الجيدة مع الاطراف الفاعلة في الازمة على غرار تركيا وروسيا, ناهيك عن علاقاتها المتميزة مع كل الاطراف الليبية وحتى القبائل في الجنوب".

وأكد المحلل السياسي "أنه لا يمكن لأي حل دبلوماسي جزائري أن يكون فعالا دون دعمه بقاعدة على ارض الواقع في إطار الامم المتحدة والقانون الدولي لاسيما من خلال مساعدة القوات الليبية وتدريبها بهدف مكافحة الارهاب و المشاركة في محاربة الهجرة غير الشرعية, وغيرها من المبادرات التي تساعد البلد الشقيق على استعادة عافيته واستقراره".

المبادرة المصرية "إعلامية أكثر منها واقعية"

وفي ظل احتدام الصراع في ليبيا، تسعى العديد من الاطراف الدولية المعنية أن تقدم مقترحات لتسوية الازمة. ولدى حديثهم عن مبادرة مصر الاخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا, توقع الاساتذة الجامعيون "فشلها" كونها لا تعدو أن تكون "مبادرة إعلامية أكثر منها واقعية".

وقال الأستاذ المتخصص في الدراسات الاستراتيجية ,عامر مصباح, أن المبادرة المصرية الاخيرة "ولدت ميتة" لا سيما بعد رفضها من الاطراف الليبية ، حيث أعلن رئيس المجلس الاعلى للدولة في ليبيا رفضه لها بينما أثارت "سخرية" المتحدث العسكري لقوات الوفاق الوطني الليبية عقب إعلانها مباشرة.

وأضاف المحلل السياسي، أن المبادرة المصرية التي تزامنت مع تكبد قوات حفتر خسائر في أسابيع قليلة في الميدان غرب ليبيا, جاءت "مناقضة" للاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في 2015 برعاية الأمم المتحدة.

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وتابع قائلا "إذ تجاهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المبادرة الأممية بالرغم من تطرقه إلى الاتفاقيات الدولية المنعقدة في برلين وروما وأبو ظبي"، وذلك عقب "انقلاب خليفة حفتر على الاتفاق نفسه نهاية شهر أبريل الماضي واصفا إياه بالاتفاق المشبوه والمدمر الذي قاد ليبيا إلى منزلقات خطيرة".

وبدوره , وصف الاستاذ شريف إدريس اختيار مصر هذا التوقيت للاعلان عن مبادرتها ب"المناورة" التي يراد منها - كما قال- "منح فرصة لحفتر لاستجماع قواه والتحضير لخطة جديدة لإعادة ترتيب موازين القوى العسكرية التي لا تخدم إلا الطرف المنهزم في المعركة".

وتساءل الباحث السياسي "إذا كانت الدول الداعمة لحفتر اليوم مستعدة للتضحية به بعد الهزائم التي مني بها واستبداله بشخصية جديدة (في إشارة إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح), وهل هذه الهزائم كفيلة بإرغام حفتر وحلفائه لمراجعة مواقفهم والقبول بما يسمى الحل السياسي الشامل الذي يضم جميع الاطراف".

تقدم قوات الوفاق نحو سيرت والجفرة من شأنه "تحديد مصير الحرب" في ليبيا

إن التقدم الذي أحرزته قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية غرب ليبيا وتقدمها نحو مدينتي سيرت والجفرة الإستراتيجيتين غير المعادلة العسكرية في الميدان ومن شأنه "تحديد مصير الحرب مستقبلا" حسبما أكده الباحثان.

وأوضح في هذا السياق السيد شريف إدريس أن "المكاسب العسكرية التي حققتها حكومة السراج في الايام الماضية والتي تعتبر انتكاسة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر ستعزز مكانة وموقع حكومة الوفاق داخل المعادلة السياسية المعقدة". ومن شأن هذه الانجازات - يضيف المحلل السياسي - "أن تمنح حكومة الوفاق الأفضلية في تموقعها التفاوضي من المنظور السياسي, الدبلوماسي وحتى الاقتصادي لتتمكن من فرض العودة إلى الحل السياسي بشروطها".

غير أن الأستاذ الجامعي عاد ليؤكد أنه سابق لأوانه التحدث عن "نهاية المارشال حفتر وتغييبه عن المشهد العسكري أو السياسي, وهو الامر الذي سيحدده مستقبلا مدى ترابطه مع شركائه الداخليين ومكانة وصلابة الدعم الذي يحظى به من القوى الخارجية".

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ويرى من جهته, عامر مصباح, أن "الازمة في ليبيا سيتم حسمها في مدينة سيرت الاستراتيجية إما بانهيار جبهة حفتر في ظل مواصلة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، تقدمها للسيطرة على منطقة سيرت /الهلال النفطي/ أو أن تبقى حرب استنزاف بين طرفي الازمة" .

وأضاف أنه "بينما كان الجيش الليبي يحشد قواته لبناء خط دفاعي بين الجفرة وسيرت لوقف زحف قوات السراج وجعل من مدينة سيرت خط فك الاشتباك والنقطة التي تقف عندها قوات الوفاق الوطني, غيرت الأخيرة عقارب الساعة بمكاسبها في غرب البلاد مؤكدة مواصلة زحفها العسكري".

وبين هذا وذاك, يرى المحلل السياسي أن "كل الاطراف الخارجية الفاعلة في الازمة تسهر على حماية مصالحها في البلد الافريقي رافضة ضمنيا أن يكون هناك أي تصعيد عسكري بينها" وهو ما يظهر جليا - كما قال - في "المشاورات الروسية-التركية-الالمانية التي تحاول الضغط على حفتر من أجل تحييده من المشهد العسكري وفتح المجال أمام الحل السياسي".