وأوضح المصدر أنه "برمج خلال هذه الجلسة ثمانية عشر (18) سؤالا شفويا إلى سبع وزراء، ثلاثة أسئلة (03) منها موجهة لوزير الطاقة، ثلاثة أسئلة (03) لوزير الشباب والرياضة، سؤالان (02) لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سؤالان (02) لوزير التجارة، سؤالان (02) لوزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، سؤالان (02) لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسؤالان (02) لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة".
المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله الخميس في جلسة علنية لطرح الاسئلة الشفوية
أدرج يـوم : الأربعاء, 10 حزيران/يونيو 2020 14:33 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 3 مرات
الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله الخميس في جلسة علنية, يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة , حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للمجلس.
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