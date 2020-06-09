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فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإنشاء خلية عملياتية لتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 19:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإنشاء خلية عملياتية لتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية

 

الجزائر- أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء بإنشاء خلية عملياتية على الفور، تعنى حصريا بالتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية حول حالات "كوفيد 19" المؤكدة أو المشتبهة, حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم بإنشاء خلية عملياتية على الفور، تعنى حصريا بالتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية حول حالات كوفيد-19 المؤكدة أو المشتبهة".

واضاف المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية "عين لرئاسة هذه الخلية البروفسور محمد بلحسين عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة جائحة (كوفيد 19)، والذي سيعمل بشكل وثيق في إنجاز مهمته مع السلطات المعنية عبر كامل التراب الوطني، لا سيما الهياكل التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".

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فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإنشاء خلية عملياتية لتحري ومتابعة التحقيقات الوبائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 19:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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