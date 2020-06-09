المجاهد محمد لاليمي في ذمة الله

الفقيد الذي هو من مواليد 19 يونيو 1940 بسيدي بلعباس, ترعرع في أسرة ميسورة الحال, محافظة على قيمها ومبادئها الاسلامية. وبدأ نشاطه النضالي مبكرا, حيث آمن بالكفاح المسلح كخيار وحيد لنيل الاستقلال, إلى أن التحق بصفوف الثورة التحريرية المظفرة كعضو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالولاية الخامسة التاريخية كفدائي بمنطقة تلمسان, أين قام بعدة عمليات جعلته محل متابعة من طرف البوليس الفرنسي.
وألقي القبض عليه وسجن لثلاث سنوات من يونيو 1959 إلى مايو 1962, بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بشهرين.
وبعد الاستقلال, بقي المحروم وفيا لرسالة الشهداء حيث واصل مساره في مرحلة إعادة البناء والتشييد وتكوين الكوادر الجزائرية, حيث تقلد عدة مناصب في سلك الشرطة, نائب رئيس أمن ولاية تلمسان, ثم رئيس أمن ولاية تيارت, وبعدها مدير مدرسة تكوين الشرطة, ورئيس أمن ولائي بتمنراست, إلى أن أحيل على التقاعد.
وبهذه المناسبة الأليمة, تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق, الطيب زيتوني, بتعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة إلى عائلة الفقيد, سائلا الله جلت قدرته أن يلحقه مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.