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محند أوسعيد: امكانية تمديد حملة النقاش والشرح حول مسودة الدستورلفترة زمنية معقولة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 12:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرات
محند أوسعيد: امكانية تمديد حملة النقاش والشرح حول مسودة الدستورلفترة زمنية معقولة

الجزائر- كشف الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, محند أو سعيد بلعيد اليوم الثلاثاء عن امكانية تمديد حملة النقاش والشرح الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر "ثمرة توافق وطني أوسع ممكن".

وأكد السيد محند أوسعيد في ندوة صحفية نشطها برئاسة الجمهورية أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور رغم اجراءات الوقاية من وباء كورونا التي تحد من حرية التنقل والاجتماع "يؤكد حاجة البلاد الماسة الى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الاشخاص ولا الاحزاب", مشيرا الى أن بلوغ هذه الغاية "يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش الى جميع الشرائح الاجتماعية".

واعتبر ذلك بمثابة "تجاوب مع طلب العديد من الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية" حيث تجري دراسة امكانية التمديد لحملة النقاش والشرح لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة لتوافق وطني أوسع ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة الى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر 54 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة, الاسلام والعروبة والامازيغية".

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 13:39
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محند أوسعيد: امكانية تمديد حملة النقاش والشرح حول مسودة الدستورلفترة زمنية معقولة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 12:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 30 مرة   شارك

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