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القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 11:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر &quot;لم يكن مستغربا&quot;

الجزائر - أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، يوم الثلاثاء، أن القنصل المغربي بوهران قد غادر فعلا التراب الوطني وأن تصرفه ضد الجزائر" لم يكن مستغربا" واتضح أنه "ضابط في المخابرات المغربية".

وفي رده عن سؤال حول مغادرة القنصل المغربي بوهران، قال الناطق الرسمي في ندوة صحفية نشطها يمقر رئاسة الجمهورية: "القنصل المغربي قد غادر فعلا التراب الوطني بعدما طلبت الجزائر سحبه لأنه تجاوز حدوده وحدود اللياقة بتصرفاته".

وأضاف قائلا: "تصرف القنصل المغربي لم يكن مستغربا، لأنه ضابط في المخابرات المغربية".

وأكد السيد محند أوسعيد أن هذه الصفحة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "قد طويت"، مبرزا أن الجزائر "دولة تعمل من أجل تخفيف وطأة المشاكل الاجتماعية على مواطنيها وهناك بالمقابل من ينتهج +سياسة النعامة+ التي تخفي رأسها في الرمل لتفادي مواجهة الأخطار".

وقال في هذا الشأن: "نحن نعمل لرفع المستوى حفاظا على العلاقات بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي".

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القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2020 11:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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