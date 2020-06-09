محند أوسعيد: سياسة الدولة مبنية أساسا على عدم المجازفة بحياة المواطن

الجزائر - أكد الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، يوم الثلاثاء، أن سياسة الدولة تكمن في "عدم المجازفة" بحياة المواطن مع البحث في نفس الوقت عن "حلول توفيقية" تجمع بين إنعاش الحياة الاقتصادية ومكافحة جائحة كورونا.

وقال السيد بلعيد في ندوة صحفية نشطها بمقر رئاسة الجمهورية أنه على إثر اجتماع المجلس الاعلى للأمن الذي كرس لتقييم الوضح الصحي للبلاد على ضوء تطورات تفشي وباء كورونا، تقرر الشروع في اعداد مخطط عمل لمرحلة ما بعد كوفيد-19، مؤكدا أن سياسة الدولة ترتكز منذ البداية على "عدم المجازفة" في كل الحالات بحياة المواطن، لكن هذا لا يمنع --كما قال-- من البحث عن "حلول توفيقية تجمع بين انعاش الحياة الاقتصادية ومكافحة الجائحة في الوقت نفسه".