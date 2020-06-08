رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عصر اليوم سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية السيد جون ب. ديروشر (John P. Desrocher).
وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا والمنطقة عموما"..
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عصر الاثنين, سفير الولايات المتحدة الأمريكية, السيد جون ب. ديروشر, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عصر اليوم سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية السيد جون ب. ديروشر (John P. Desrocher).
وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا والمنطقة عموما"..