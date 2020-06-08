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رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 20:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عصر الاثنين, سفير الولايات المتحدة الأمريكية, السيد جون ب. ديروشر, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عصر اليوم سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية السيد جون ب. ديروشر (John P. Desrocher).

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا والمنطقة عموما"..

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رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 20:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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