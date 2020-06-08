دبلوماسي صحراوي : التزامات إسبانيا في الصحراء الغربية مرهونة بإنهاء الاستعمار -

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية -

اليوم العالمي للبيئة : ابراز جهود مصالح الأمن الوطني في حماية البيئة -

اجتماعات أوبك+ القادمة ستأخذ بعين الاعتبار عودة الانتاج الليبي -

الوزير الاول يهنئ الفنانين بمناسبة يومهم الوطني -

قضية التسجيل الصوتي: العدالة الجزائرية تنتقل إلى السرعة القصوى -

فلاحة: تعليمات لتنظيم شعبة الخروب و دعم الاستثمار في هذا المجال -

مرموري يؤكد عزم السلطات على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والسياحيين لبعث نشاطهم بعد الحجر -

كوفيد-19: الهلال الأحمر الجزائري يستلم هبة من تجهيزات طبية بقيمة 17 مليون دج -

كوفيد-19 : وزارة الصحة تسلم أقنعة واقية لجمعيات الفئات الهشة -

كوفيد-19 : 111 إصابة جديدة, 82 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية -

وهران: انطلاق عملية لتوزيع 100 الف قناع واقي -

بشار : وقفة تقدير وعرفان للفنان إبراهيم برزوق عميد موسيقى الديوان -

اطلاق خدمة الكترونية للتبليغ عن حالات لأشخاص بدون مأوى -

سطيف : استمرار عدم التزام مواطنين بارتداء القناع الواقي -

تنصيب جمال لعلامي رئيسا مديرا عاما جديدا لجريدة المساء -

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط -

عائدات جمركية: ارتفاع طفيف بأزيد من 270 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2020 -

وهران: التحضير لمسرحية كرونولوجيا حول التمييز العنصري -