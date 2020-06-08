Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب جمال لعلامي رئيسا مديرا عاما جديدا لجريدة "المساء"

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 15:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 184 مرات
جمال لعلامي، الثاني على اليسار / 08-06-2020 / الصورة: وأج جمال لعلامي، الثاني على اليسار / 08-06-2020 / الصورة: وأج

الجزائر - تم الاثنين بالجزائر العاصمة تنصيب جمال لعلامي رئيسا مديرا عاما لجريدة "المساء", خلفا لأحمد مرابط الذي أحيل على التقاعد وكذا أعضاء مجلس الإدارة.

وجرى حفل التنصيب تحت إشراف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, بمقر وزارة الاتصال.

و بعدما هنأ الوافد الجديد إلى المؤسسة, قدم الوزير تصوره لإعادة هيكلة الصحافة المكتوبة, والذي يقوم على جعل على رأس كل مؤسسة إعلامية أحد مهنيي القطاع الذين يتميزون بالكفاءة "مشيرا إلى أن الاختيار لا يكون على أساس "الولاء أو الموالاة".

وأضاف أن  الشرط الثاني لهيكلة المؤسسات العمومية للصحافة المكتوبة يكون أيضا على أساس التعايش بين التسيير المهني اليومي للمؤسسة و نمط حوكمة جديد فيما يخص مجلس الإدارة والذي يسمح--كما قال-- بالتنسيق بين العمل اليومي للمؤسسة والجامعة.

وفي نفس السياق أشار إلى ضرورة ضمان المساواة بين الجنسين في الهيئات الإدارية لتسيير المؤسسات العمومية للصحافة المكتوبة, خاصة وأن النساء يمثلن أكثر من 65 بالمائة من مهنيي القطاع.

من جانبه, أكد السيد لعلامي أنه سيعمل مع الطاقم الصحفي لجريدة المساء في إطار "أخوي" قائم على"عدم الإقصاء أو التهميش وضمان الاحترام" لتطوير الجريدة وجعلها صوت مسموع للجزائر و لكل ما يتعلق بمصلحة البلاد.

كما أضاف أنه سيعمل في إطار "موضوعي ومهني نزيه بعيدا على أي شكل من أشكال التلاعب والمضاربة والإشاعات" معتبرا أن النجاح لا يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع لاسيما الصحفيين, باعتبارهم أساس المؤسسة الإعلامية.

و كان السيد لعلامي قد بدأ مشواره الإعلامي في الصحافة منذ سنوات التسعينات, وكانت بدايته مع جريدة "الأصيل" ثم "الرأي " ليلتحق بعدها بجريدة الشروق كصحفي ثم رئيس القسم الوطني إلى أن تقلد منصب رئيس التحرير.

للإشارة يتكون مجلس الإدارة لجريدة " المساء" من أربعة أعضاء هم الأستاذ محمد هدير , أستاذ الإعلام بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة ورضوان بوهيدن , أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 و الأستاذة براهيمي رشيدة أستاذة الإعلام بكلية الإعلام والاتصال و الأستاذة وفاء شيعاوي أستاذة قانون بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب جمال لعلامي رئيسا مديرا عاما جديدا لجريدة "المساء"
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 15:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 184 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.10

رئيس جنوب أفريقيا: "غطرسة وعنصرية المغرب" هي ما يعيق استقلال الصحراء الغربية

20.06.10

الجزائر تبنت أحسن المواقف التي تجعل منها طرفا ضروريا للتسوية في ليبيا

20.06.10

مجلة الجيش: مقترح مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام يتماشى مع السياسة الخارجية للجزائر

20.06.10

مشروع تعديل الدستور: التحالف الوطني الجمهوري يرفع مقترحاته إلى رئاسة الجمهورية

20.06.10

بلادهان يشارك في اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين

20.06.10

كوفيد-19 في قسنطينة: بين تضحية البعض و إنكار البعض الآخر

الأكثــر قـراءة

20.06.08

رفع الحجر الصحي: ناقلو المسافرين يحضرون لاستئناف النشاط

20.06.09

القنصل المغربي بوهران غادر التراب الوطني وتصرفه ضد الجزائر "لم يكن مستغربا"

20.06.09

كورونا: الشروع في دفع الشطر الثاني من منحة التضامن

20.06.08

رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

20.06.08

اجتماعات أوبك+ القادمة ستأخذ بعين الاعتبار عودة الانتاج الليبي

20.06.09

الاتحادات الوطنية الرياضية: "العهدات الاولمبية ستصل الى آجالها المحددة لها  في القانون"