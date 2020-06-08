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توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج

  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 13:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 128 مرات
توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج

الجزائر - أوقف عناصر الدرك الوطني، أمس الأحد، عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقف عناصر الدرك الوطني، يوم 07 جوان 2020، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بثمانية (08) قناطير و(33) كيلوغرام، خلال دورية بحث قرب بلدية جنين بورزق، ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية".

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وفي ذات السياق، "أوقفت مفارز مشتركة أخرى سبعة (07) تجار مخدرات وضبطت (37،350) كيلوغرام من الكيف المعالج و(500) غرام من مادة الكوكايين و(1161) وحدة من مختلف المشروبات خلال عمليات متفرقة بكل من وهران وتلمسان/ن.ع.2 وبومرداس/ن.ع.1 وببرج بوعريريج/ن.ع.5".

من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران ستة (06) مرشحين للهجرة غير الشرعية، فيما تم توقيف (14) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين قزام".

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توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج
  أدرج يـوم : الإثنين, 08 حزيران/يونيو 2020 13:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 128 مرة   شارك

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