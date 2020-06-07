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رئيس الجمهورية يعين أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 19:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
رئيس الجمهورية يعين أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة

الجزائر- عين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأحد, 14 عضوا عن الثلث الرئاسي في مجلس الأمة, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم مرسوما رئاسيا عين بموجبه أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة".

ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة الآتية أسماؤهم:

- ليلى حمادي أرملة عسلاوي وزيرة سابقة.

- عبد المجيد بن قداش إطار سامي في الدولة.

- عمر بلحاج محام.

- عمار عبد الحميد ماحي باهي وزير العدل سابقا.

- البروفسور في الطب محمد بوزيان مدير جامعة سابق.

- موسى شرشالي المدعو مصطفى عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين.

- عمر دادي عدون محام.

- بلقاسم عبد العالي عضو الفدرالية الوطنية لمربي الماشية.

- أحمد بناي إطار سامي في الدولة.

- محمد حميدو إطار سامي سابق.

- البروفسور محمد بلحاج رئيس اللجنة الطبية الوطنية لداء السكري.

- نورالدين تاج إطار سابق في الدولة.

- ميلود حنافي إطار سابق في الدولة.

- الحاج نور إطار في قطاع العدالة.

آخر تعديل على الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 20:42
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الجمهورية يعين أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 19:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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