رئيس الجمهورية يعين أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم مرسوما رئاسيا عين بموجبه أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة".
ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة الآتية أسماؤهم:
- ليلى حمادي أرملة عسلاوي وزيرة سابقة.
- عبد المجيد بن قداش إطار سامي في الدولة.
- عمر بلحاج محام.
- عمار عبد الحميد ماحي باهي وزير العدل سابقا.
- البروفسور في الطب محمد بوزيان مدير جامعة سابق.
- موسى شرشالي المدعو مصطفى عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين.
- عمر دادي عدون محام.
- بلقاسم عبد العالي عضو الفدرالية الوطنية لمربي الماشية.
- أحمد بناي إطار سامي في الدولة.
- محمد حميدو إطار سامي سابق.
- البروفسور محمد بلحاج رئيس اللجنة الطبية الوطنية لداء السكري.
- نورالدين تاج إطار سابق في الدولة.
- ميلود حنافي إطار سابق في الدولة.
- الحاج نور إطار في قطاع العدالة.