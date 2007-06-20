إيليزي: إجلاء 12 جزائريا كانوا عالقين بتشاد

وأخضع الرعايا للفحص والمراقبة الطبية فور نزولهم من الطائرة كإجراء احترازي, ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى فندق خاص سيقضون به فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما ضمن التدابير الصحية المعمول بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ), وفق ذات المصدر.
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وسخرت كافة الظروف اللازمة لضمان العناية والرعاية الصحية على مستوى هذا المرفق الفندقي الذي خصص مكانا للعزل والحجر الصحي, كما جرى توضيحه.
وتأتي هذه العملية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج نتيجة إغلاق حركة النقل الدولي بسبب تفشي جائحة كورونا عبر العالم.