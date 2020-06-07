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مراجعة الدستور: الانتقال من "دستور-برنامج" إلى "دستور- قانون"

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 18:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 252 مرات
مراجعة الدستور: الانتقال من &quot;دستور-برنامج&quot; إلى &quot;دستور- قانون&quot;

الجزائر- أكد رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمشروع تعديل الدستور, أحمد لعرابة يوم الأحد ان تعديل الدستور يسمح بالانتقال من "دستور-برنامج" إلى "دستور-قانون" قابل للتطبيق  مهما كان التوجه السياسي لرئيس الجمهورية.

و في حديث خص به يومية "لو كوتيديان دورون" "Quotidien d'Oran" اشار السيد لعرابة قائلا "نعتزم الانتقال من +دستور-برنامج+ إلى +دستور-قانون+ أي إلى دستور خال من الأفكار او القواعد الحزبية الايديولوجية", مضيفا ان "الدستور الجديد سيكون قابلا للتطبيق بغض النظر عن التوجه السياسي لرئيس الاغلبية".

و تابع السيد لعرابة انه وجب القيام بهذه المراجعة  بعد 20 سنة من تجميع  السلطات في يد رئيس الدولة السابق.

وفي ذات السياق ذكر السيد لعرابة بأنه "في سنة 1996 طغت اعتبارات أخرى أدت إلى تعديل الدستور ومراجعة دستور 2008 عززت من سلطات رئيس الجمهورية بشكل كبير جدا".

ردا على سؤال فيما إذا كانت هناك نية لوضع دستور جديد على مقاس الرئيس الجديد قال السيد لعرابة أن هذا الأمر حدث في سنة 1963 و 1976 و لكن ليس في 1989 اذ لا يمكننا ان نتصور الآن  الابقاء على دستور 2016" كما أن "هذا لا يعني أن الدستور الحالي هو دستور الرئيس تبون" لأنه لا يخول له "صلاحيات كبرى".

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وعن سؤال حول إدراج الحدث الجديد أي "الحراك" في مسودة تعديل الدستور, أكد رئيس الخبراء أنه "من غير المعقول عدم التطرق إلى هذه الحركة التي كان لها من القوة ما سمح بتطوير النظام المؤسساتي للبلاد".

وحول رفض الاعتراف برئاسيات 12 ديسمبر 2019 من طرف جزء من الحراك, صرح المسؤول بقوله "قد نذهب أبعد من المهمة التي وكلت إلينا", موضحا أن "هذا السؤال لا يدخل في إطار المهمة التي قبلت بها". وأبرز قائلا طلب مني و أعضاء اللجنة القيام بخبرة على دستور 2008 للتجربة من خلال طرح 7 محاور وفرضيات و عملنا في هذا الإطار وأعددنا اقتراحاتنا".

و في رسالة التكليف بالمهمة تم تحديد نقطة "التطرق إلى الحراك ولم تكن أبدا مهمتنا إعادة النظر في كل شيء أو إعادة صياغة كل شيء" حسب السيد لعرابة في رده عن سؤال حول التطرق إلى أحداث أكتوبر 1988 التي سمحت بفتح المجال للتعددية الحزبية مضيفا أن هذا "ما دفع بعض الأطراف إلى اعتبار أننا لم نكن مؤهلين لأن عملنا يندرج في إطار دقيق, ولكن هكذا هو الإطار: فإما أن نندرج فيه أو أن نرفضه".

آخر تعديل على الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 18:22
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مراجعة الدستور: الانتقال من "دستور-برنامج" إلى "دستور- قانون"
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 18:09     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 252 مرة   شارك

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