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الجزائر تأخذ علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 15:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 54 مرات
الجزائر تأخذ علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

الجزائر - أخذت الجزائر علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار و العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية, حسبما أورده يوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و ذكر البيان بموقف الجزائر "القائم على الوقوف على مسافة واحدة من الأشقاء الليبيين و بالجهود التي بذلتها على مختلف الأصعدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بدء بوقف إطلاق النار و الجلوس إلى طاولة الحوار التي تجمع الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل وفقا للشرعية الدولية و قرارات مجلس الأمن و في إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق".

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كما جددت الجزائر "تمسكها بالدور المحوري لدول الجوار من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين من خلال اعتماد الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا و ضمان وحدة و سلامة أراضيها".

من هذا المنطلق, أكد البيان أن الجزائر "تدعو مختلف الفاعلين الإقليميين و الدوليين لتنسيق جهودهم لإيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في هذا البلد الشقيق".

آخر تعديل على الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 15:19
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الجزائر تأخذ علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 15:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 54 مرة   شارك

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