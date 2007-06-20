اليوم الوطني للفنان بقسنطينة: تكريم الفنانين رشيط بوخيط وسليم مزهود -

اليوم الوطني للفنان: المديرية العامة للأمن الوطني تدعم 234 عملا فنيا وسينمائيا خلال سنة -

كوفيد-19 : كل الانشغالات المطروحة من طرف المتعاملين في المجال السياحي اخذت بعين الاعتبار -

حجر صحي: التكفل ب 315 جزائريا عائدا من مصر بمؤسستين فندقيتين بتيبازة -

الجزائر تأخذ علما بالمبادرة السياسية الأخيرة من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية -

إجلاء 12 جزائريا كانوا عالقين بتشاد -

سلطة ضبط السمعي-البصري تعبر عن ارتياحها للدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في التوعية والتحسيس -

غالي: الراحل أمحمد خداد خسارة كبيرة للشعب الصحراوي والشعوب الصديقة والحليفة له -

قطاع الصناعات التقليدية بعين الدفلى، دعم اضافي في اطار مكافحة فيروس كوفيد-19 -

ولاية الجزائر: استئناف أنشطة اقتصادية و تجارية وخدماتية اليوم بالعاصمة -

ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة : مشروع إعادة تأهيل هام تحسبا لمنافسات بطولة إفريقيا للمحليين -

اجتماعات أوبيب وأوبيب+: المصادقة على عديد القرارات من أجل ضمان استقرار السوق النفطية -

السيد بن بوزيد وممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر يتطرقان إلى مكافحة جائحة كورونا -

كوفيد-19/هيموفيليا: الاستثمار في التربية العلاجية قد ينقذ حياة المريض عند حدوث الأزمات -

مواصلة عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج: وصول 266 مسافرا قادما من دبي -

اجتماع اوبك+- عرقاب: تمديد خفض الإنتاج بـ 6ر9 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية يوليو -

اليوم الوطني للفنان: برامج فنية بريطانية وجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي -

وصول جثمان القيادي الصحراوي الراحل أمحمد خداد إلى مطار تندوف -

صناعة: تسليم ثلاث قاطرات بحرية محلية الصنع لأحد فروع سوناطراك قبل نهاية 2020 -