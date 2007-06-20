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إجلاء 12 جزائريا كانوا عالقين بتشاد

  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 14:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
إجلاء 12 جزائريا كانوا عالقين بتشاد

إيليزي - تم إجلاء 12 جزائريا إلى مطار "تيسكا" بجانت بولاية إيليزي عبر رحلة جوية خاصة قادمة من مطار أنجامينا ( تشاد) ضمن عمليات إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج بعد توقف حركة النقل الجوي بسبب تفشي جائحة كورونا, حسب ما علم يوم الأحد لدى مصالح المقاطعة الإدارية بجانت.

وأخضع الرعايا للفحص والمراقبة الطبية فور نزولهم من الطائرة كإجراء احترازي, ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى فندق خاص سيقضون به فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما ضمن التدابير الصحية المعمول بها للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ), وفق ذات المصدر.

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وسخرت كافة الظروف اللازمة لضمان العناية والرعاية الصحية على مستوى هذا المرفق الفندقي الذي خصص مكانا للعزل والحجر الصحي, كما جرى توضيحه.

وتأتي هذه العملية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج نتيجة إغلاق حركة النقل الدولي بسبب تفشي جائحة كورونا عبر العالم.

آخر تعديل على الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 15:11
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إجلاء 12 جزائريا كانوا عالقين بتشاد
  أدرج يـوم : الأحد, 07 حزيران/يونيو 2020 14:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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