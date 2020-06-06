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مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بجيجل

  أدرج يـوم : السبت, 06 حزيران/يونيو 2020 14:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بجيجل

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية وقذيفة هاون، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوهنديس بالميلية (جيجل) بالناحية العسكرية الخامسة،حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أن " في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 جوان 2020، مخبأ (01) للجماعات الإرهابية وقذيفة هاون عيار 80 ملم،  وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوهنديس بالميلية، ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ،حجز عناصر حرس الحدود بالنعامة بالناحية العسكرية الثانية " كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بستة 06 قناطير و14 كيلوغرام، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بإن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة 114 كيلوغراما من المادة نفسها".

في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، تاجري مخدرات وحجزت 3089 قرص مهلوس وسيارة .

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة وتندوف بالناحية العسكرية الثالثة، 12شخصا وحجزت سبع سيارات رباعية الدفع،14 مولدا كهربائيا، أربعة مطارق ضغط ، جهازي (02) كشف عن المعادن، و300 غرام من مادة الزئبق، تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، بالإضافة إلى 1،5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما تم حجز12100 لترا من الوقود موجهة للتهريب، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة.

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مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير مخبأ للجماعات الارهابية بجيجل
  أدرج يـوم : السبت, 06 حزيران/يونيو 2020 14:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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