الجزائر: انتخاب السيد ميموني على راس لجنة المؤتمرات للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

نيويورك - تم انتخاب ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة سفيان ميموني رئيسا للجنة مؤتمرات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 2020.

ويأتي هذا الانتخاب بالإجماع لممثل الجزائر الدائم عقب قرار المجموعة الإفريقية لنيويورك بدعم ترشح السفير ميموني لتقلد هذا المنصب.

وتقوم هذه الهيئة الفرعية للجمعية العامة والمتكونة من 21 عضوا، بتقديم استشارات للجمعية العامة حول جميع المسائل المتعلقة بتنظيم مؤتمرات واجتماعات الامم المتحدة.

وهي مدعوة أيضا للبت باسم الامم المتحدة، فيما يخص الرد على طلبات الاستثناء في رزنامة المؤتمرات الموافق عليها التي لديها تأثيرات إدارية ومالية.

وتأتي رئاسة الجزائر لهذه الهيئة الأممية الهامة في سياق صعب للغاية متميز بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي تسبب في الغاء او تأجيل اغلبية الاجتماعاتو التظاهرات التي كانت الأمم المتحدة قررتها مسبقا خلال سنة 2020.

و يعطي هذا الوضع أهمية خاصة لعمل هذه الهيئة الأممية ويعزز دورها لأنها ستكون مدعوة لإعادة برمجة جميع الاجتماعات التي كانت محل تأجيل.

وبالتالي سيتعين على السيد ميموني بصفته رئيس لجنة المؤتمرات السهر، بالتنسيق الوثيق مع رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة على ادراج التعديلات التي تعتبر ضرورية في رزنامة المؤتمرات والاجتماعات المبرمجة لسنة 2020 و2021، قصد ضمان السير الحسن للمنظمة الأممية ومواصلة نشاطاتها.