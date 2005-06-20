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قضية تحويل عقار فلاحي و استغلال النفوذ بتيبازة : إدانة هامل عبد الغاني ب 12 سجنا نافذا

  أدرج يـوم : الجمعة, 05 حزيران/يونيو 2020 09:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
قضية تحويل عقار فلاحي و استغلال النفوذ بتيبازة : إدانة هامل عبد الغاني ب 12 سجنا نافذا

بومرداس – أدانت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس المدير العام السابق للأمن الوطني "عبد الغاني هامل" و الوالي السابق لولاية تيبازة "موسي غلاي" ب 12 سنة حبسا نافذا  لكل واحد منهما في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه و استغلال النفوذ.

و أدانت نفس المحكمة كذلك ,التي دمجت قضيتين في قضية واحدة نظرا لترابط و تداخل الوقائع فيما بينهما  و إستناد القضية إلى شكوي واحدة حسب توضيحات رئيسة الجلسة , كل من الوالي السابق لتيبازة "قاضي عبد القادر" , و الوالي السابق لنفس الولاية" العياضي مصطفي" ب 10 سنوات سج         ا نافذا  لكل واحد منهما .

كما أدانت المحكمة في نفس القضية المتهم "شفيق الهامل" , إبن المدير العام السابق للأمن الوطني , ب 3 سنوات سجنا نافذا و وزير المالية السابق ," حجي بابا عمي "ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ,  و رئيس أمن الولاية السابق لنفس الولاية" جاي جاي سليم" ب 3 سنوات سجنا نافذا .

و  سلطت  المحكمة في نفس القضية كذلك  عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا  على مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية , "بوعمرارين علي"  و سنتين سجنا نافذا  على كل من  " حدو عبد الرزاق" المدير السابق لمديرية المناجم و الصناعة بنفس الولاية و" بوعمامة محمد" المحافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الولاية ,و سنة سجنا نافذا ضد " زراد عبد الحكيم ", مستثمر خاص .

و من جهة أخري برأت المحكمة المدير العام الحالي لأملاك الدولة السيد" خزناجي جمال" من كل التهم المنسوبة إليه في القضية و تتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة ب " تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية " و " تبديد أملاك عمومية " و " إساءة استغلال الوظيفة "و " استغلال النفوذ " و " الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم."

كلـمات مفتـاحيــة :
قضية تحويل عقار فلاحي و استغلال النفوذ بتيبازة : إدانة هامل عبد الغاني ب 12 سجنا نافذا
  أدرج يـوم : الجمعة, 05 حزيران/يونيو 2020 09:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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