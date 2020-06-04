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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب إفريقي  

  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 17:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 112 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب إفريقي  

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ظهر اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، السيد سيريل رامافوزا، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أن الرئيسين "سجلا ارتياحهما للمستوى الممتاز الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين ومتانة الروابط التاريخية القائمة بينهما، وجددا التزامهما بتكثيفها في كل المجالات للارتقاء بها إلى مستوى العلاقة السياسية المتميزة ولا سيما بتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات الوزارية".

وأضاف البيان أنه "خلال المكالمة الهاتفية، استعرض الرئيسان أيضا عددا من قضايا الساعة في إفريقيا، وخاصة التطورات الجارية في ليبيا، وأكدا عزمهما على وضع اليد في اليد من أجل تنسيق أفضل لحل النزاعات في القارة وتعاون أكثر فعالية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي فيها، كما اتفقا على ضرورة الإسراع في وضع الآليات التي تسمح بالتخلص في أقرب وقت ممكن من جائحة كوفيد-19 المتفشية في ربوع إفريقيا".

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الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب إفريقي  
  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 17:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 112 مرة   شارك

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