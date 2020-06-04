Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إسداء باسم رئيس الجمهورية وسام "عشير" لعائشة باركي ولثلاثة أعضاء من السلك الطبي ضحايا كورونا 

  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 17:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
إسداء باسم رئيس الجمهورية وسام &quot;عشير&quot; لعائشة باركي ولثلاثة أعضاء من السلك الطبي ضحايا كورونا 

الجزائر- أسدى الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسام "عشير" بعد الوفاة من مصف الاستحقاق الوطني، لثلاث ضحايا لوباء كورونا من السلك الطبي وهم الأستاذ سي أحمد مهدي والدكتورة بوديسة وفاء وسائق سيارة الاسعاف طالحي جمال، بالإضافة إلى الراحلة عائشة باركي رئيسة جمعية "اقرأ".

وتم ذلك خلال حفل تكريمي أشرف عليه السيد جراد بقصر الشعب، بحضور المستشارين لدى رئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم وعيسى بلخضر وكذا أعضاء من الحكومة، إلى جانب عائلات الضحايا وممثلين عن المجتمع المدني.

وجاء تكريم أفراد السلك الطبي (رئيس مصلحة الجراحة بمستشفى "فرانز فانون" بالبليدة الأستاذ سي أحمد مهدي، والطبيبة بمستشفى رأس الواد ببرج بوعريريج الدكتورة بوديسة وفاء وسائق سيارة الإسعاف بمستشفى البليدة طالحي جمال)،

"إجلالا لتضحيتهم بالنفس وصمودهم ومنازلتهم للفيروس القاتل دون راحة ولا يأس، وإشادة لصبرهم وشجاعتهم وحسهم الوطني وإيمانهم بالله وكفاءتهم المهنية وتقديرا لعملهم الدؤوب للتخفيف من شدة معاناة آلاف المواطنين وإنقاذ الآلاف الآخرين".

كما تم تكريم الراحلة عائشة باركي، "تقديرا لجهودها ونظير ما قدمته من خدمات جليلة دون ملل لخدمة القراءة والكتابة وإكبارا لنضالها في مكافحة الأمية في بلادنا وتنويها لفضائلها التي ستظل لا محالة قدوة لمجتهدين في حقول المعرفة".

 

آخر تعديل على الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 18:41
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

إسداء باسم رئيس الجمهورية وسام "عشير" لعائشة باركي ولثلاثة أعضاء من السلك الطبي ضحايا كورونا 
  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 17:08     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.04

اليوم العالمي للبيئة: ضرورة حماية التنوع البيولوجي وضمان التسيير القائم على الأنظمة…

20.06.04

كورونا: 98 إصابة جديدة 79 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

20.06.04

الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب إفريقي  

20.06.04

إسداء باسم رئيس الجمهورية وسام "عشير" لعائشة باركي ولثلاثة أعضاء من السلك الطبي ضحايا…

20.06.04

اجتماع افتراضي لمجلس وزراء الصحة العرب الأربعاء المقبل لبحث تبعات "كورونا"

20.06.04

مجمع سوناطراك يعزز الإجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد-19

الأكثــر قـراءة

20.06.02

البنك الدولي يزيل الخرائط التي تنتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية وسيادة شعبها

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

20.06.01

محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد

20.06.02

الرئيس تبون يؤكد وقوفه "بالمرصاد" ضد اللوبيات التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي بحملات…

20.06.01

وزارة التجارة: نحو استئناف تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات

20.06.01

التصريح بالعملة الصعبة للمسافرين: النواب يبقون على مبلغ 5.000 يورو