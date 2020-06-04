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القبض على إرهابي خطير بعين تموشنت

  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 16:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
القبض على إرهابي خطير بعين تموشنت

الجزائر  - ألقت مصالح الأمن المشتركة بعين تموشنت القبض على إرهابي خطير مبحوث عنه منذ سنة 2018 لتورطه في عمليات إرهابية وتكوين مجموعة أشرار ، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية نوعية بعين تموشنت/ن.ع.2، ألقت مصالح الأمن المشتركة، يوم 02 جوان 2020، القبض على الإرهابي الخطير المسمى +أمير لياس+، من مواليد 1987. المجرم مبحوث عنه منذ سنة 2018 لتورطه في عمليات إرهابية راح ضحيتها مواطنون أبرياء وكذا تكوين مجموعة أشرار وحيازة والاتجار غير الشرعي بالسلاح والذخيرة والمخدرات وتزوير هويته للهروب من المتابعات القضائية".

وأكدت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية "تأتي ضمن ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن لتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين في متابعة وتحييد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد".

 

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القبض على إرهابي خطير بعين تموشنت
  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 16:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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