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تدمير 9 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس

  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 14:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
تدمير 9 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس

الجزائر - تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاربعاء، من كشف وتدمير تسعة مخابئ للجماعات الإرهابية، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة بولاية بومرداس، حسب ما افاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جوان 2020، تسعة (09) مخابئ للجماعات الإرهابية، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل بوزقزة ببودواو، ولاية بومرداس بالناحية العسكرية الأولى".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالجلفة بالناحية العسكرية الأولى، "أربعة (04) تجار مخدرات وحجزت مركبتين (02) سياحيتين وخمسة (05) كيلوغرامات من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة أخرى بتيبازة، تاجر (01) مخدرات بحوزته 3,5 كيلوغرام من نفس المادة ومبلغ مالي يقدر بـ 723 مليون سنتيم".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، شخصين (02) وحجزت تسعة (09) مولدات كهربائية و11 مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، فيما أوقف حراس الحدود تاجر (01) مخدرات وحجزوا 10060 قرص مهلوس بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة".

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تدمير 9 مخابئ للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس
  أدرج يـوم : الخميس, 04 حزيران/يونيو 2020 14:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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