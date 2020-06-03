لعقاب: اللجنة المختصة ستشرع الأسبوع القادم في الأخذ بالتعديلات المقترحة حول مسودة الدستور

الجزائر - أكد المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد لعقاب يوم الاربعاء أن لجنة الخبراء المختصة على مستوى رئاسة الجمهورية ستشرع في غضون الاسبوع المقبل في الاخذ بالتعديلات المقترح (حوالي 1200) ادراجها ضمن مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.

وقال السيد لعقاب لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الاذاعية الاولى بأن "أكثر من نصف التعديلات التي تم ادخالها على مشروع الدستور الجديد (أكثر من 63 %) هي مواد تمت اضافتها أو تصحيحها أو حذفها الامر الذي يعطينا توجها نحو تعديل عميق وشامل وربما جذري لمواد الدستور خاصة فيما تعلق بتوازن السلطات"، كاشفا بأن "لجنة الخبراء التي تم توسيعها لتشمل عددا من اطارات رئاسة الجمهورية، استقبلت لحد الان أكثر من 1200 اقتراح تم تنظيمها وتبويبها واستخراج الافكار الجديدة منها و الجديرة بالاثراء".

وعن فحوى التعديلات المقترحة التي تلقتها لجنة الخبراء، أوضح المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أن "148 % من التعديلات المقترحة مست جوانب شكلية و 182 % مست المضمون وبصفة أدق تلك التي تمت بصلة بتوازن السلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية التي تقلصت بشكل محسوس تعبيرا عن مطالب الحراك الشعبي والطبقة السياسية وعن رغبة حقيقية وصادقة من رئيس الجمهورية شخصيا".

وفي رده عن سؤال حول أهمية عرض مشروع الدستور الجديد على الشعب، شدد محمد لعقاب على أن الاستفتاء "لا يمكن الغاؤه لأنه حتمية وضرورة و لأنه من غير المعقول تمرير المبادرة أمام البرلمان فقط".

"نحن نتمنى أن تنتهي الردود حول مشروع الدستور في حدود 20 يونيو الحالي حتى نعطي للجنة الخبراء فرصة صياغة الاقتراحات واذا ممكن عرضها على البرلمان بغرض اطلاع الراي العام على مضمونها الجديد بعد التعديلات والتنقيحات"، يضيف ذات المتحدث الذي أكد في نفس الوقت بأن من صلاحيات رئيس الجمهورية الذهاب بالوثيقة مباشرة الى الاستفتاء الشعبي.

وعن التعديلات المدرجة ضمن ديباجة المسودة، أكد السيد لعقاب بأن اللجنة "أدخلت حوالي 15 تعديلا بما فيها على وجه الخصوص دسترة الحراك الشعبي الذي رحب الكثيرون به".

كما تطرق ذات المسؤول الى التعديل المتعلق بنظام الحكم في الجزائر، حيث قال ب"أننا ذاهبون وبوضوح الى النظام شبه الرئاسي وبأن مشروع الدستور أعطى لرئيس الجمهورية امكانية تعيين نائب له حتى يساعده على أداء مهامه" غير أنه لفت بالمقابل الى أن الاشكال المطروح في هذا الشأن هو "مدى شرعية هذا النائب وهو القرار الذي ترك للفصل فيه للجنة الخبراء".

هذا وتطرق السيد لعقاب من جهة أخرى الى التعديل الوارد في مسودة الدستور ذات الصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي ضمن مهام حفظ السلام في الخارج، مجددا بالمناسبة التأكيد بان مادتين من الدستور الجديد تنصان على مساهمة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام تحت لواء الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، مؤكدا بأن هذا المسعى "لا يعني اطلاقا تغيير عقيدة هذا الجيش الذي يبقى حامي الجزائر والتي تظل هي الاخرى دولة غير عدوانية".