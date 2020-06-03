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وفاة المجاهدة عقيلة عبد المومن وارد: المنظمة الوطنية للمجاهدين تعرب عن "ألمها" و "حزنها"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 16:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
وفاة المجاهدة عقيلة عبد المومن وارد: المنظمة الوطنية للمجاهدين تعرب عن &quot;ألمها&quot; و &quot;حزنها&quot;

الجزائر - أعربت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، يوم الأربعاء في بيان لها عن "ألمها" و "حزنها" لفقدان المجاهدة عقيلة عبد المومن وارد يوم الاثنين الفارط بفرنسا عن عمر 84 سنة.

و ذكرت المنظمة الوطنية للمجاهدين، بهذه المناسبة، أن الفقيدة كانت مناضلة داخل هياكل فيدرالية جبهة التحرير الوطني سابقا في الولاية السابعة التاريخية (فرنسا).

وكانت الفقيدة المولودة بتاريخ 22 أغسطس 1936 بقسنطينة، قد التحقت بالثورة التحريرية المظفرة سنة 1954، حيث بدأت بالنشاط السري من خلال نقل الوثائق والأسلحة.

و في مايو 1956، قامت الفقيدة رفقة شقيقها نور الدين بطبع وتوزيع بيان جبهة التحرير الوطني الذي دعا الطلبة الجزائريين إلى وقف الدراسة يوم 19 ماي 1956 والالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني.

و في جوان 1957، انتقلت المجاهدة رفقة عائلتها إلى باريس، لتلتحق مباشرة بفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا كعون اتصال.

وبعد الاستقلال، ساهمت المجاهدة عقيلة عبد المومن وارد وبشكل كبير في مرحلة إعادة البناء والتشييد، كما كانت لها مساهمات في جمعيات حقوق الانسان. و كانت الفقيدة مدافعة عن حقوق المرأة التي دعت بشأنها إلى تمكينها و مساواتها مع الرجل.

وفي عام 2012، انتخبت كأمينة وطنية مكلفة بالرعاية الصحية لدى المنظمة الوطنية للمجاهدين، كما ساهمت من خلال مقالاتها في الصحف الوطنية في التعريف بالثورة التحريرية المظفرة، كقناعة بواجب الحفاظ على الذاكرة التاريخية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة.

و ورد في بيان المنظمة الوطنية للمجاهدين أن تشييع جنازة المجاهدة عقيلة عبد المومن وارد سيكون يوم الأحد المقبل بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة في الساعة الثالثة و النصف زوالا، في حين سيصل جثمانها إلى أرض الوطن في نفس اليوم في حدود الساعة الثانية بعد الزوال بمطار هواري بومدين الدولي.

آخر تعديل على الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 16:34
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وفاة المجاهدة عقيلة عبد المومن وارد: المنظمة الوطنية للمجاهدين تعرب عن "ألمها" و "حزنها"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 16:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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