وزارة الدفاع: حجز 16 قنطارا و 58 كلغ من الكيف المعالج بكل من إليزي و النعامة

الجزائر - حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أمس الثلاثاء بإليزي، مركبتين (02) محملتين بكمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر ب11 قنطارا و50 كيلوغراما، فيما ضبط حراس الحدود بالنعامة كمية كبيرة أخرى من الكيف المعالج تُقدر ب5 قناطير و 8 كلغ، حسبما أورده يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق الجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 02 جوان 2020، مركبتين (02) محملتين بكمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بإحدى عشر (11) قنطارا وخمسين (50) كيلوغراما، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة الدبداب بولاية إليزي بالناحية العسكرية الرابعة، فيما ضبط حراس الحدود خلال دورية بحث قرب بلدية جنين بورزق، ولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة أخرى من الكيف المعالج تُقدر بخمسة (05) قناطير وثمانية (08) كيلوغرامات".

في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين تموشنت بالناحية العسكرية الثانية، "أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم (25) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات كانا على متن مركبة (01) نفعية محملة بـ (5908) قرص مهلوس ببني ونيف، ولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة. كما أوقف عناصر الدرك الوطني، بكل من الوادي وبسكرة بالناحية العسكرية الرابعة، أربعة أشخاص وحجزوا (29587) وحدة من مختلف المشروبات".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، "تسعة (09) أشخاص وحجزت شاحنتين (02) وأربع (04) مركبات رباعية الدفع محملة بـ (4،5) طن من المواد الغذائية و(35600) لتر من الوقود و(2،05) طن من مادة الإسمنت الموجهة للتهريب، في حين أحبط حرس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية لـ (23) شخصا كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع بكل من القالة وبني صاف".