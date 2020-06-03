Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمة: قوجيل يدعو جميع الفاعلين إلى المشاركة في إثراء مسودة الدستور

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 09:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
مجلس الأمة: قوجيل يدعو جميع الفاعلين إلى المشاركة في إثراء مسودة الدستور

الجزائر - دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة، السيد صالح قوجيل، الثلاثاء بالجزائر، جميع المواطنين و الأحزاب السياسية و الشخصيات و الإطارات للمشاركة في إثراء مسودة الدستور الجديد.

و في ختام جلسة علنية خصصت لتصويت أعضاء مجلس الأمة على نص قانون المالية لسنة 2020 ، ألقى السيد قوجيل كلمة مختصرة  دعا فيها إلى "تجند جميع المواطنين و الأحزاب السياسية والشخصيات و الإطارات من أجل المشاركة في إثراء مسودة الدستور".

و تابع بان "الدولة التي سنبنيها من خلال هذا الدستور هي دولة الجميع. ".

و اغتنم السيد قوجيل المناسبة للإشادة بتمسك الجزائر ب"استقلالية قرارها السياسي" و بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى و عدم السماح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

و قال: "للجزائر مكانة تحسد عليها لكونها ظلت محافظة على استقلالية قرارها السياسي، خاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى و عدم السماح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية " مؤكدا على أن "الجزائر لا تزال مرتبطة بتاريخها ونضالها و لا تزال ملتزمة بقيمها".

اقرأ المزيد: أحزاب تثمن طرح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور للنقاش وأخرى تدعوا لتقييم مخلفات الازمة

كما ذكر "أولئك الذين يشككون في دور الجيش الشعبي الوطني خلال الحراك وأثناء العملية الانتخابية السالفة" بأن اسم الجيش الشعبي الوطني يرجع أساسا إلى "الارتباط الدائم للمنظومة العسكرية بالوطن و بالشعب".

إضافة الى ذلك، أشاد رئيس مجلس الأمة بالنيابة ب"الهبة الشعبية التي دعمت خطوات الفريق المرحوم أحمد قايد صالح لإجراء الانتخابات الرئاسية السالفة" و بـ"خروج الشعب عبر كامل أنحاء الوطن للتعبير عن تعازيه اثر وفاته".

و في سياق اخر, أعرب السيد قوجيل, أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مكتب مجلس الأمة ومن خلالهم السيدات والسادة أعضاء المجلس، عن "كبير التقدير وعظيم الامتنان لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بإسداء الفقيدة عائشة باركي، عضو سابق بمجلس الأمة والرئيسة السابقة للجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرأ"، وسام من مصف الاستحقاق الوطني بدرجة "عشير"..

و نوّه ب"الالتفاتة الكريمة للسيد رئيس الجمهورية التي تنّم عن كرم نفسه وأصالة معدنه و تشكل عربون عرفان وتقدير للمجهودات الجليلة التي قدّمتها المرحومة في خدمة وطنها بصفة عامة وفي خدمة الجمعية عبر مجابهة براثن الأمية والجهل".

آخر تعديل على الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 10:27
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمة: قوجيل يدعو جميع الفاعلين إلى المشاركة في إثراء مسودة الدستور
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 حزيران/يونيو 2020 09:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.03

"من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟" كتاب استقصائي من توقيع أحمد بن سعادة

20.06.03

الرفع التدريجي للحجر الصحي في مجال البناء والأشغال العمومية و الري: المهنيون يرحبون…

20.06.03

الجلفة : مراسل و صحفي  جريدة الخبر "أمحمد الرخاء" في ذمة الله

20.06.03

تنصيب ابراهيم جمال كسالي امينا عاما جديدا لوزارة المالية

20.06.03

اجتماع تحضيري لقمة رؤساء البرلمانات: شنين يؤكد على أهمية تعزيز التعاون الذي يعود بالنفع…

20.06.03

كوفيد-19: إيطاليا تعرب عن "امتنانها العميق" للجزائر نظير تضامنها ومساعدتها لها

الأكثــر قـراءة

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

20.06.01

وزارة التجارة: نحو استئناف تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات

20.06.01

محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد

20.06.01

التصريح بالعملة الصعبة للمسافرين: النواب يبقون على مبلغ 5.000 يورو

20.06.01

معتقل سياسي صحراوي يروي تفاصيل جحيم المعتقلات والممارسات المغربية 

20.06.02

الرئيس تبون يؤكد وقوفه "بالمرصاد" ضد اللوبيات التي تستهدف الجيش الوطني الشعبي بحملات…