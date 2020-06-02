Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تثمين جهود الجزائر في توفير أحسن الظروف للطلبة الصحراويين رغم الظرف الصحي الراهن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2020 19:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
تثمين جهود الجزائر في توفير أحسن الظروف للطلبة الصحراويين رغم الظرف الصحي الراهن

الشهيد الحافظ  - أعرب وزير التربية والتعليم والتكوين المهني الصحراوي، السيد منصور عمر، اليوم الثلاثاء عن امتنان الجمهورية الصحراوية لاحتضان الجزائر لأبناء الشعب الصحراوي خلال الموسم الدراسي 2020/2019 ومساهمتها في توفير أحسن الظروف لإيوائهم وضمان أمنهم وسلامة صحتهم ، رغم الظروف التي تمر بها الجزائر في ظل تفشي جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) ان الوزير الصحراوي بعث برسالة امتنان وشكر وتقدير إلى نظيره الجزائري السيد محمد واجعوط وزير التربية الوطنية، ومن خلاله إلى كافة المؤسسات التربوية الجزائرية عبر فيها عن "بالغ تقدير واعتزاز الشعب الصحراوي عامة وأسر التلاميذ خاصة الذين كانوا تحت رعاية ومسؤولية المؤسسات التعليمية الجزائرية، لما بذلته هذه الأخيرة من جهد مضنٍ في كل جوانب الحياة الدراسية لهؤلاء التلاميذ".

وفي هذا السياق ثمن الوزير الصحراوي منصور عمر، عاليا "المجهود الضخم الذي بذلته كل السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية من أجل ضمان عودة أبناء الشعب الصحراوي إلى المخيمات بصورة سريعة ودقيقة ومحكمة خلقت ارتياحا في نفوس الصحراويين".

كما أشارت الوكالة الصحراوية للأنباء بالمناسبة إلى أن وزير التربية والتعليم، محمد واجعوط، أكد في مكالمة أجراها معه وزير التعليم والتكوين المهني الصحراوي عن "استعداد وزارة التربية الوطنية لدعم مجالات التعاون والتنسيق في هذا المجال ومساندة الشعب الصحراوي".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
تثمين جهود الجزائر في توفير أحسن الظروف للطلبة الصحراويين رغم الظرف الصحي الراهن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2020 19:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.02

اجتماع تشاوري في مقر وزارة التجارة لدراسة التدابير الوقائية لإعادة فتح بعض المحلات

20.06.02

تثمين جهود الجزائر في توفير أحسن الظروف للطلبة الصحراويين رغم الظرف الصحي الراهن

20.06.02

المجاهدة عقيلة عبد المومن وارد في ذمة الله

20.06.02

كلمة رئيس الجمهورية أمام إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي

20.06.02

مجلس الأمة يصادق بالاجماع على نص قانون المالية  التكميلي ل2020

20.06.02

فيروس كورونا : 113 إصابة جديدة، 173 حالة شفاء و 6 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية

الأكثــر قـراءة

20.06.01

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر

20.06.01

محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد

20.06.01

وزارة التجارة: نحو استئناف تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات

20.06.01

التصريح بالعملة الصعبة للمسافرين: النواب يبقون على مبلغ 5.000 يورو

20.06.01

معتقل سياسي صحراوي يروي تفاصيل جحيم المعتقلات والممارسات المغربية 

20.06.01

كرة القدم / قضية التسجيل المسرب: سعداوي يتمسك بأقواله و حلفاية ينتظر نتائج تحقيق العدالة