تثمين جهود الجزائر في توفير أحسن الظروف للطلبة الصحراويين رغم الظرف الصحي الراهن

الشهيد الحافظ - أعرب وزير التربية والتعليم والتكوين المهني الصحراوي، السيد منصور عمر، اليوم الثلاثاء عن امتنان الجمهورية الصحراوية لاحتضان الجزائر لأبناء الشعب الصحراوي خلال الموسم الدراسي 2020/2019 ومساهمتها في توفير أحسن الظروف لإيوائهم وضمان أمنهم وسلامة صحتهم ، رغم الظروف التي تمر بها الجزائر في ظل تفشي جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) ان الوزير الصحراوي بعث برسالة امتنان وشكر وتقدير إلى نظيره الجزائري السيد محمد واجعوط وزير التربية الوطنية، ومن خلاله إلى كافة المؤسسات التربوية الجزائرية عبر فيها عن "بالغ تقدير واعتزاز الشعب الصحراوي عامة وأسر التلاميذ خاصة الذين كانوا تحت رعاية ومسؤولية المؤسسات التعليمية الجزائرية، لما بذلته هذه الأخيرة من جهد مضنٍ في كل جوانب الحياة الدراسية لهؤلاء التلاميذ".

وفي هذا السياق ثمن الوزير الصحراوي منصور عمر، عاليا "المجهود الضخم الذي بذلته كل السلطات الجزائرية وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية من أجل ضمان عودة أبناء الشعب الصحراوي إلى المخيمات بصورة سريعة ودقيقة ومحكمة خلقت ارتياحا في نفوس الصحراويين".

كما أشارت الوكالة الصحراوية للأنباء بالمناسبة إلى أن وزير التربية والتعليم، محمد واجعوط، أكد في مكالمة أجراها معه وزير التعليم والتكوين المهني الصحراوي عن "استعداد وزارة التربية الوطنية لدعم مجالات التعاون والتنسيق في هذا المجال ومساندة الشعب الصحراوي".