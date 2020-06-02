الرئيس تبون يشرف على مراسم تسمية مقر أركان الجيش باسم المرحوم قايد صالح

الجزائر - أشرف الثلاثاء رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, على مراسم تسمية مقر أركان الجيش الوطني الشعبي باسم المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح.

وتأتي هذه التسمية اعترافا بالجهود المعتبرة للراحل قايد صالح خلال الثورة التحريرية المباركة في صفوف جيش التحرير الوطني ومساهمته بعد الاستقلال في بناء الجيش الوطني الشعبي.

وقد تمت هذه المراسم خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية, إلى مقر وزارة الدفاع الوطني, حيث كان في استقباله, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اللواء السعيد شنقريحة, مرفوقا بالأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

واستمع رئيس الجمهورية في بداية الزيارة إلى النشيد الوطني, لتقدم له على إثرها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي, التشريفات العسكرية.

وحيا السيد تبون بعد ذلك مستقبليه من قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.