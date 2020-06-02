التجمع الوطني الديمقراطي يدين الحملات الاعلامية "المغرضة" التي يشنها الاعلام الفرنسي على الجزائر

السلطة الفلسطينية تدرس الخيارات للرد على إجراءات الاحتلال لضم أراض في الضفة ووادي الأردن -

قسنطينة: عدم ارتداء القناع الواقي خرق للقانون من الممكن تكييفه كجنحة -

عيد الطفولة: أطفال قدماء الكشافة الاسلامية يتبرعون بأموال للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا -

مسابقة كتابة الرسائل 2020: تكريم عشرة طلاب فائزين -

رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني -

وزارة البريد و المواصلات تطلق عن قريب دليلا لفائدة الأولياء حول حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت -

قضية مقتل شابة ببوزغاية (الشلف): إحالة 5 متورطين أمام الجهات القضائية بتنس -

القضاء على إرهابيين اثنين واستسلام آخر خلال مايو المنصرم -

البنك الدولي يزيل الخرائط التي تنتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية وسيادة شعبها -

أعضاء مجلس الأمة يشرعون في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ل2020 -

كوفيد-19/الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعاصمة: عملية سبر آراء لوضع جدول مناسب لدفع اشتراكات المؤسسات المتأثرة -

مسابقة وطنية لفائدة الأطفال للتعبير عن انشغالاتهم عبر المواهب -

كرة القدم / قضية التسجيل المسرب: سعداوي يتمسك بأقواله و حلفاية ينتظر نتائج تحقيق العدالة -

وزارة التجارة: نحو استئناف تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات -

محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد -

السيد راوية يعرض نص قانون المالية التكميلي 2020 على مجلس الأمة -

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر -

سلطة ضبط السمعي البصري: تقليص العقوبة المسلطة على حصة انصحوني إلى التوقيف الجزئي -

فورار: 119إصابة جديدة، 146 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -