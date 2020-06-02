التجمع الوطني الديمقراطي يدين الحملات الاعلامية "المغرضة" التي يشنها الاعلام الفرنسي على الجزائر

واشار التجمع الى انه يتابع"باستهجان شديد الحملات الاعلامية المغرضة التي تشنها بصورة ممنهجة وسائل اعلامية فرنسية قريبة من مصدر القرار الرسمي بهدف الاساءة الى الجزائر والمساس باستقرارها وسيادتها" .
وبعد أن أبرزت هذه التشكيلة السياسية أن " الممارسات الدنيئة والتحامل المنحط تقوم به دوائر مدعومة من لوبيات ضاغظة تحت غطاء حرية الصحافة " , دعت الدولة الفرنسية الى " تحمل مسؤولياتها كاملة ازاء أي رد فعل مشروع ".
كما أكد التجمع ان الروبورتاجات الشعبوية التي تبثها قناة فرانس 5 وقنوات اخرى منذ " بزوغ بوادر دخول الجزائر مرحلة فارقة في تاريخها هي مرحلة الجزائر الجديدة ,كشفت عن فقدان واضح للاحترافية والموضوعية " نظرا لما تحمله من " اكاذيب وما تسوقه من مغالطات وحقد وكراهية " كما اعتبرته أيضا " رغبة صريحة في انتقام بعض اللوبيات ".