القضاء على إرهابيين اثنين واستسلام آخر خلال مايو المنصرم

ففي مجال مكافحة الإرهاب, قضت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال الشهر الفارط على إرهابيين اثنين فضلا عن استسلام إرهابي آخر مع كشف و تدمير"14 مخبأ للإرهابيين".
كما تمكنت في ذات الإطار من استرجاع أسلحة تتمثل في "07 كلاشنيكوف و بندقية صيد و مسدسين و كذا نظارتي ميدان".
و بالإضافة إلى ما سبق ذكره, تمكنت ذات الوحدات من حجز كمية من الذخيرة والمتفجرات تشمل "12 مخزن ذخيرة و 92 قنبلة تقليدية الصنع و قنبلة يدوية و 21 لغما علاوة على 20 كيلوغرام من مادة (ت.أن.ت) و 33 مفجرا".
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و على صعيد آخر يتصل بمكافحة الاتجار بالمخدرات, عرفت نفس الفترة توقيف "90 تاجر مخدرات مع حجز 06ر58 قنطارا من الكيف المعالج و 46333 قرص مهلوس", يضيف المصدر ذاته.
و في سياق متصل بحماية الحدود و محاربة الجريمة المنظمة, تم توقيف "226 شخص موقوف و مهربين و 184 مهاجر غير شرعي", مع إحصاء "173 محاولة هجرة غير شرعية".
و تم أيضا في ذات السياق, حجز "21 مطرقة ضغط و 27 مولدا كهربائيا و جهازي كشف عن المعادن بالإضافة إلى 82 عربة و140915 لتر من الوقود و 620 مليون سنتيم مزورة و 2598 طن من المواد الغذائية".
كما تضمنت القائمة كذلك "1078 هاتف نقال و 680 كاميرا و 900 غرام من مادة الديناميت", علاوة على "لوحتي توليد طاقة شمسية و سبعة حواسيب و 691200 وحدة من الألعاب النارية", إلى غير ذلك من المحجوزات.