محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد

الجزائر - أكد الوزير المستشار للإتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية السيد بلعيد محند أوسعيد، يوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هو رئيس كل الجزائريين و"لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد".

وقال السيد بلعيد محند اوسعيد في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج) حول علاقة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بحزب جبهة التحرير الوطني، "إن رئيس الجمهورية هو رئيس كل الجزائريين، وتبعا لذلك لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد".

وأوضح " أن رئيس الجمهورية جمد عضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، ولم يترشح، كما هو معلوم، باسم هذا الحزب للإنتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019".

كما أكد الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد "سبق له أن استقال من حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يعين في منصب الوزير الاول بعدة سنوات".