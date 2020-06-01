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سلطة ضبط السمعي البصري: تقليص العقوبة المسلطة على حصة "انصحوني" إلى التوقيف الجزئي

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 17:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
سلطة ضبط السمعي البصري: تقليص العقوبة المسلطة على حصة &quot;انصحوني&quot; إلى التوقيف الجزئي

الجزائر - قررت سلطة ضبط السمعي-البصري تقليص العقوبة المسلطة على حصة "انصحوني" لقناة "النهار.تي.في"، إلى التوقيف الجزئي، بعد طلب هذه الأخيرة إعادة النظر في درجة العقوبة، حسب ما أفادت به ذات الهيئة، يوم الاثنين، في بيان لها.

و قد ارتأت سلطة ضبط السمعي-البصري تخفيض العقوبة التي كانت قد أصدرتها في حق حصة "انصحوني" لقناة "النهار تي.في"، ليصبح التوقيف جزئيا، بعد أن كانت قد أصدرت في السابق قرارا بتوقيف بث البرنامج و مقدمه، أثر تصريح له خلال هذه الحصة "يشكك فيه في فتوى أصدرتها لجنة الإفتاء التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف حول جواز تقديم زكاة الفطر نتيجة تفشي وباء كورونا" .

ولفتت السلطة إلى أن قرارها السابق جاء "حرصا منها على الحفاظ والتقيد بالمرجعية الدينية الوطنية، مع احترامها للاختلاف و لكن ليس على حساب النظام العام والسلوك الحسن"، مثلما أكدته في بيانها.

كما أشارت ذات الهيئة إلى أن قناة النهار كانت قد راسلتها تطلب "إعادة النظر في درجة العقوبة" مستندة في ذلك إلى أن "السلطة كانت قد أصدرت عقوبات أقل درجة ضد قنوات أخرى بعد تسجيلها لتجاوزات قانونية و أخلاقية و أيضا بعد التوضيحات التي قام بها مقدم حصة (انصحوني) و التي أكد فيها أنه أبدى رأيا فقط في الموضوع"، وفقا لما جاء في البيان.

كما أوضحت السلطة، في ذات الصدد، أن القناة أكدت "التزامها بمراقبة محتوى برامجها بما يخدم المهنة والمصلحة العمومية".

و أضافت بأنها و بعد دراستها للطلب، و"إيمانا منها بدورها في المرافقة والسهر على تطوير المشهد الإعلامي السمعي-البصري، بما يضمن خدمة هادفة و مسؤولة" وكذا على ضوء الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة وباء كورونا و "ما تقتضيه من تضافر جهود الجميع"، فقد "ارتأت السلطة بأن تخفض درجة العقوبة ليصبح التوقيف جزئيا".

و بالتالي، "أصبح القرار توقيف بث البرنامج لمدة 12 يوما ابتداء من تاريخ توقيف بثه يوم الجمعة 29 رمضان 1441 الموافق لـ 22 مايو 2020"، و ذلك "بعدما قدمت القناة اعتذاراتها للوزارة و من خلالها للجنة الفتوى"، مع "التزامها بقرارات سلطة ضبط السمعي-البصري"، يضيف المصدر ذاته.

آخر تعديل على الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 17:58
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سلطة ضبط السمعي البصري: تقليص العقوبة المسلطة على حصة "انصحوني" إلى التوقيف الجزئي
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 17:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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سلطة ضبط السمعي البصري: تقليص العقوبة المسلطة على حصة "انصحوني" إلى التوقيف الجزئي

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