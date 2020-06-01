كرة القدم / قضية التسجيل المسرب: سعداوي يتمسك بأقواله و حلفاية ينتظر نتائج تحقيق العدالة -

وزارة التجارة: نحو استئناف تدريجي لبعض النشاطات التجارية و الخدمات -

محند أوسعيد: رئيس الجمهورية لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد -

السيد راوية يعرض نص قانون المالية التكميلي 2020 على مجلس الأمة -

فلاحة: تحديد 30 فرعا بالجزائر -

سلطة ضبط السمعي البصري: تقليص العقوبة المسلطة على حصة انصحوني إلى التوقيف الجزئي -

فورار: 119إصابة جديدة، 146 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية -

الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين: ترحيب بقرارات مجلس الوزراء لمساعدة التجار المتضررين -

مكافحة التهريب: توقيف سبعة أشخاص ببرج باجي مختار -

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الاحتفال باليوم العالمي للطفولة فرصة لتقييم ما لم يتم انجازه -

مجلس الأمة: لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش نص قانون المالية التكميلي 2020 -

بن بوزيد: تحويل المرضى للعلاج بالخارج ضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة -

معتقل سياسي صحراوي يروي تفاصيل جحيم المعتقلات والممارسات المغربية -

خالدي: استئناف المنافسات الرياضية مرهون برفع الحجر الصحي -

تحويل المرضى للعلاج بالخارج: تقليص عدد المستفيدين إلى 240 مريضا سنة 2019 -

اليوم العالمي للطفولة : خالدي يتعهد بمرافقة الاطفال الموهوبين داخل مراكز الطفولة المسعفة -

اتحاد الجزائر: المدرب حيمد حامة يرفض عرضا للإشراف على مركز التكوين -

النعامة: تساقط كثيف للأمطار يكبد القطاع الفلاحي العديد من الخسائر -

قسنطينة: تفكيك جمعية أشرار احترفت التزوير في محررات طبية -