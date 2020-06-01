وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 ماي 2020 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، سبعة (07) أشخاص وضبطت مركبة (01) رباعية الدفع و(06) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، في حين ضبطت مفرزة أخرى بالوادي/ن.ع.4، مركبة محملة بـ(1069) هاتف نقال و(680) كاميرا " من جهة أخرى --يضيف نفس المصدر --" أحبط حراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5، محاولة هجرة غير شرعية لـ (12) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع" .
مكافحة التهريب: توقيف سبعة أشخاص ببرج باجي مختار
أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 17:16 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 21 مرات
الجزائر - أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد ببرج باجي مختار، سبعة (07) أشخاص وضبطت مركبة (01) رباعية الدفع و(06) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب،حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.
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