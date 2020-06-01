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انتقال الصحافة المكتوبة الى الرقمنة أصبح ضرورة "حتمية"

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 13:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
انتقال الصحافة المكتوبة الى الرقمنة أصبح ضرورة &quot;حتمية&quot;

الجزائر - أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن انتقال الصحافة المكتوبة الى الرقمنة أصبح ضرورة "حتمية" لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع.

وقال السيد بلحيمر في كلمة له خلال حفل تنصيب المدير العام الجديد ليومية الشعب, أن "انتقال الصحافة المكتوبة الى الرقمنة أصبح ضرورة حتمية, بالنظر الى التطور الذي تشهده الساحة الاعلامية, وهذا في ظل تخلي العديد من الصحف على الطبعة الورقية وتوجهها نحو الطبعة الالكترونية".

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وأوضح في ذات السياق أن استعمال الطبعة الورقية تراجع بنسبة 80 بالمائة ما بين 2010 و 2019, مضيفا أن هذه النسبة تراجعت بدورها مع انتشار فيروس كورونا عبر العالم, وهذا ما يتطلب --مثلما قال-- "الانتقال الحتمي الى الصحافة الرقمية".

وأكد الوزير بنفس المناسبة على ضرورة "الربط الالكتروني" بين مختلف وسائل الاعلام بما فيها الصحف الالكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية عبر "الواب", قائلا في هذا الصدد: "هناك التزامات دولية للجزائر تتمثل في ضرورة انتقالها نهائيا الى العهد الرقمي في 17 جوان الجاري, ولقد قمنا بتسريع العملية ووصلنا الى الهدف المرجو".

من جانب آخر, ولدى تطرقه الى الوضع الذي تشهده الساحة الاعلامية, دعا السيد بلحيمر جميع الفاعلين الى "الانخراط في مسعى تشاركي وطني للنهوض بالقطاع".

آخر تعديل على الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 13:29
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انتقال الصحافة المكتوبة الى الرقمنة أصبح ضرورة "حتمية"
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 13:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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