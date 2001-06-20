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محكمة القليعة بتيبازة: تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 29 يونيو

  أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 10:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
محكمة القليعة بتيبازة: تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 29 يونيو

 تيبازة - قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة يوم الإثنين تأجيل محاكمة كريم طابو، رئيس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" غير المعتمد، إلى يوم 29 يونيو القادم.

و جاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل محاكمة المدعو كريم طابو المتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر الماضي، بطلب من هيئة دفاع المتهم حيث تم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي.

و تقضي الاجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا المتخذة من قبل السلطات القضائية بعدم إحضار الموقوفين من المؤسسات العقابية لحمايتهم من عدوى محتملة فيما يرفض الدفاع إجراءات المحاكمة عن بعد، حسب ما أشير إليه.

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و كانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر الماضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت.

و بعد إستئناف هيئة دفاع طابو قرار قاضي التحقيق، قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر وضعه تحت نظام الرقابة القضائية و إطلاق سراحه.

آخر تعديل على الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 10:42
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محكمة القليعة بتيبازة: تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 29 يونيو
  أدرج يـوم : الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2020 10:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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