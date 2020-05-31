خلاصي: المغرب يرى الجزائر ك"تهديد استراتيجي دائم"

الجزائر - أكد مستشار وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، نورالدين خلاصي، اليوم الأحد، في مقال تطرق خلاله إلى التصريحات المغربية العدوانية إزاء الجزائر، أن المغرب تعتبر الجزائر "تهديدا استراتيجيا دائما" و"منافسا تاريخيا".

وعاد السيد خلاصي في مقال نشرته اليوم الأحد الصحيفة اليومية الناطقة باللغة الفرنسية "لو سوار دالجيري"، إلى التجاوزات الثلاثة التي بدرت مؤخرا من الطرف المغربي، خاصا بالذكر الانحراف الذي قام به قنصل المغرب بوهران لدى إدلائه بأن الجزائر هي "بلد عدو".

وتلت هذه التصريحات، دراسة موسومة بـ"من أجل استراتيجية جديدة للدفاع المدمج في المغرب"، وهو مشروع مركز تفكير أو think-tank مغربي يعتبر بلدنا على أساس تهديد دائم. وترى علبة الأفكار هاته، باعتبارها منبرا لترديد صدى القوات المسلحة الملكية، هي الأخرى في الجزائر "منافسا تاريخيا وعدوا دائما".

ثم يلي الانجاز الجاري لقاعدة عسكرية للإنصات تماما مع الحدود الجزائرية، إذ يشجع مركز التفكير فعلا فكرة إقامة "استراتيجية جديدة للدفاع المدمج" ضد التهديدات العسكرية الملموسة حقيقة التي تمثلها بالنسبة للمملكة العلوية اسبانيا شمالا والجزائر شرقا.

ويأتي هذا الدعم، يضيف المستشار، على شكل اعتراف بوجود حالة من الذعر الحاد الذي يدفع القائمين على الدراسة بالتفكير في أنه ليس للمغرب مفرا أمام تهديدين عسكريين قويين ومستدامين. وربما يعتبر هذا الهوس الدائم نحو "تحديد الأعداء والمنافسين التارخيين" مدعما كفاية في خضم هذه الدراسة حيال دراسة الموازين العسكرية والتخمين في بلوغ المناصفة الاستراتيجية على الأقل مع الجزائر.

ويرى المفكرون أنه ينبغي على القوات العسكرية الملكية تحيين أداة دفاعها على الأقل لاستدراك التأخر التكنولوجي حتى تكون قادرة على الاستجابة عند الضرورة إلى "صور التهديد الاستراتيجي المزعوم الذي حدق بها شرقا".

"إننا على علم أن الردع يتمثل في منع فعل محتمل من خلال إقناع الشخص الذي سيلجأ إليه بأن التكاليف الناجمة عنه ستتجاوز الفوائد المتوقعة. وصحيح أن اعتماد المخزن على نظرية الردع الاستراتيجي يأتي في تتابع منطقي للأمور، ففكرة حيازة الوسائل العسكرية المناسبة والتي من المرجح أن تثني "دولة معادية" عن مهاجمة، تعود إلى العصور القديمة".

ويعتبر السيد خلاصي أن المغرب يرغب في تجديد مكانة الردع في استراتيجيته الهجومية الدفاعية. فمن أجل أن يكون لهذه الاستراتيجية العسكرية الهجومية الجديدة معنى، وجب أن تكون القوات المسلحة الملكية المغربية وكذا ديوان القصر الملكي قادرين على إجراء تقييم دقيق لتكاليف أفعالهم ومكاسبهم وخسائرهم.

ويرى أن المغرب "يتميز دائما بجنون العظمة وبأوهام تنجم، بشكل محتمل، عن الحلم العظيم "بالمغرب الكبير" و"باستراتيجيات توسيع الإمبراطوريات المغربية".علاوة على ذلك، فإن الدراسة التي أجراها منتدى الأبحاث المغربي "FAR Maroc"، والتي اعتمدت الشعار اللاتيني "إن أردت السلام فكن مستعدا للحرب"، تعترف للوهلة الأولى بأن نشأة الجزائر المستقلة "قد شكلت التهديد الرئيسي لوجود المغرب الحالي".

=== الصحراء الغربية أحد الملفات التي تسبب اضطرابا في العلاقات مع المغرب ===

و يذكر السيد نور الدين خلاصي في مساهمته هذه ذلك التعبير الذي أطلقه وزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة على العلاقات الجزائرية المغربية، إذ قال: "العلاقات مع المغرب غير طبيعية (...)، حتى وإن كانت العلاقات بين الشعبين مثالية".

ويرجع المستشار هذا "الاضطراب في العلاقات" إلى وجود نقطتي خلاف، وهما الصحراء الغربية (التي يحتلها المغرب منذ 1975) والحدود البرية المغلقة (مع الجزائر). وفيما يتعلق بالملف الصحراوي، يذكر السيد خلاصي في مقاله إن "ما يزعج الجار المغربي دائماً هو موقف الجزائر المنسجم تماماً مع الشرعية الدولية". والدليل على ذلك هو قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي الذي يشدد على أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، ويؤكد، بالتالي، موقفي الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وكذا الموقف المبدئي للجزائر.

وفي هذا الشأن، كثيرا ما دعت السلطات الجزائرية المتتالية المغرب إلى فصل المشاكل الثنائية عن مسألة الصحراء الغربية التي تعد من مسؤولية الأمم المتحدة. وتتمثل نقطة الخلاف الأخرى في 1.559 كلم من الحدود التي تعد أطول حدود برية مغلقة في العالم.

فبالرغم من غلقها المحكم، إلا أن خط الحدود هذا يبقى مفتوحا للمبادلات غير المنتظمة العابرة للحدود، فالمغرب يمارس ما يسميه المختصون ب"سياسة الجدران" وهي سياسة انعزال وتشييد حواجز مختلفة.

و تتمثل الأسباب الرسمية المقدمة في "مكافحة الهجرة السرية والتهريب ومكافحة الارهاب". وهي حجج غير مبررة، حسب الجزائريين الذين كان ردهم حفر خنادق أمام تشييد حواجز من قبل المغرب".

و لحد الساعة، يعد فتح الحدود رغبة قوية مغربية أكثر مما هي جزائرية، فالرباط تصرح بأنها تريد فتح الحدود مع تشييد جدران على طول الحدود و تدعي زورا بأنها تواجه رفض السلطات الجزائرية.

غير أن السلطات الجزائرية تصر على أن فتح الحدود يبقى مرهونا بتوضيح نقاط الخلاف عبر حوار هادئ و منفصل عن مشكل الصحراء الغربية، يضيف مستشار وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة.