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بلادهان يشارك في محاضرة عن بعد مع كفاءات وطنية مقيمة في الخارج

  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
بلادهان يشارك في محاضرة عن بعد مع كفاءات وطنية مقيمة في الخارج

الجزائر - شارك كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان في محاضرة عن بعد نظمها المعهد الدولي للتجارة و التسيير (سطيف) عرفت مشاركة باحثين جامعيين و كفاءات وطنية مقيمين بالخارج لاسيما في الولايات المتحدة و كندا وفرنسا، حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان ان هذا اللقاء كان فرصة للسيد بلادهان استعرض خلالها "السياسة الجديدة التي تنتهجها السلطات الجزائرية تجاه جاليتنا المقيمة بالخارج و التي ترتكز على مد جسور الحوار و اقامة علاقة ثقة".

وتبادل المشاركون في هذا اللقاء "وجهات النظر حول انشغالات نخبتنا المقيمة في الخارج و كيفية تجنيدها في سبيل تنمية بلادنا".

وتابع ذات المصدر، شرح السيد بلادهان بهذه المناسبة "استراتيجية و مخطط عمل الحكومة للتكفل بهذه الجوانب اضافة إلى أهداف المنصة الالكترونية التفاعلية التي هي قيد الانجاز، المسخرة لإقامة علاقات عمل و مبادلات بين الكفاءات الوطنية و الفاعلين الوطنيين المعنيين".

و بذات المناسبة أبدى المتدخلون "استعدادهم" للمساهمة في تنمية البلد إلى جانب رفعهم بعض الانشغالات، لا سيما تلك المتعلقة "باستقلالية الجامعة و انشاء اقطاب امتياز و القضاء على البيروقراطية".

و ختم البيان ان كاتب الدولة وعد بأنه سيستشير السلطات العليا في البلاد بغية ايجاد الحلول المناسبة".

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بلادهان يشارك في محاضرة عن بعد مع كفاءات وطنية مقيمة في الخارج
  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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