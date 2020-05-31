محمكة البليدة: تأجيل محاكمة هامل و براشدي للمرة الخامسة

البليدة - قرر قاضي جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني ,عبد الغني هامل, و الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر العاصمة ,نور الدين براشدي, تأجيل المحاكمة ل25 يونيو المقبل بعدما كانت مقررة اليوم الأحد بمحكمة البليدة.

وأعلن القاضي عن تأجيل جلسة اليوم لغاية 25 يونيو المقبل لإحضار الشهود للجلسة و كذا المتهمين اللذين لم يحضرا كذلك. ويعد هذا التأجيل الخامس على التوالي لهذه المحاكمة. وكان المتهمان قد رفضا في 3 مايو الجاري إجراء المحاكمة عن بعد إثر عرض القاضي على هيئة الدفاع هذا الاقتراح و ذلك في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتعليمة وزارة العدل بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد. كما رفض قاضي الجلسة طلبا قدمته هيئة الدفاع عن المتهم براشدي بالإفراج المؤقت عنه.

وكان وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, قد أصدر في 16 مارس الماضي تعليمة عملا بقرارات رئيس الجمهورية، تنص على إتخاذ جملة من التدابير الوقائية تجنبا لانتشار الوباء تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات و محكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية و عدم استخراج المحبوسين.

ومن بين هذه التدابير "استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى أمكن ذلك, وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق، إلا في حالات الضرورة القصوى المرتبطة بالحبس المؤقت, وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية".

ويُتابع المتهمان هامل و براشدي بجنحة سوء استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصب مدير عام للأمن الوطني أو منصب أعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهما.