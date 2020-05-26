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فيروس كورونا: إجلاء 233 مواطنا جزائريا من المغرب

  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 12:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرات

تلمسان - تم الأحد إجلاء 233 مواطنا جزائريا إلى مدينة تلمسان قادمين من المغرب حيث كانوا عالقين منذ أبريل المنصرم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يضرب سائر العالم, حسبما علم من المدير الولائي للسياحة المكلف بالإشراف على هذه العملية.

وقد وصل هؤلاء المواطنين من مدينة الدار البيضاء إلى مطار "مصالي الحاج" لتلمسان في حدود الواحدة صباحا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية, ليتم نقلهم إلى فندقين حيث سيقضون فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما, ضمن إجراء احترازي ضد تفشي الجائحة, وفق ما صرح به ياسين عبابسة.

وأضاف نفس المسؤول أن كل التدابير اتخذت للتكفل بهؤلاء المواطنين على مستوى مقر إقامتهم.

وقد سخرت لهم فرقة طبية وأخصائيين نفسانيين طيلة فترة الحجر. للتذكير, كانت ولاية تلمسان قد استقبلت 332 مواطنا جزائريا وضعوا في الحجر الصحي بعدما تم إجلاءهم من الخارج خلال شهري مارس وأبريل المنصرمين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كوفيد-19.

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فيروس كورونا: إجلاء 233 مواطنا جزائريا من المغرب
  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 12:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 34 مرة   شارك

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