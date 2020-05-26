إجلاء الرعايا الجزائريين بالمغرب: وصول 229 مسافرا فجر الأحد الى مطار الجزائر الدولي

الجزائر - وصلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجزية الجزائرية الى الجزائر فجر الاحد قادمة من مطار الدار البيضاء بالمغرب و على متنها 229 مسافر جزائري من الرعايا العالقين في هذا البلد بسبب غلق الاجواء أمام حركة الطيران منذ مارس الماضي.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين اندلسي في تصريح لـ (وأج) أن الرحلة حطت على أرضية مطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة الثانية و النصف صباحا (02 سا و 30 د) و على متنها 229 راكبا. و كانت الطائرة و هي من نوع ارباص A330 قد اقلعت من مطار الدار البيضاء بالمغرب في حدود منتصف ليل السبت.

و كانت الجوية الجزائرية قد قامت السبت بإجلاء نحو 600 مسافر جزائري من فرنسا عبر رحلتين جويتين انطلاقا من مطار شارل ديغول بباريس.

وقد حطت الطائرة الأولى على الساعة السادسة مساء بالجزائر و على متنها 301 مسافر و 15 رضيعا, بينما وصلت الطائرة الثانية في حدود الساعة منتصف الليل إلا ربع (23 سا 45د) و على متنها 298 راكبا و 6 رضع, يضيف ذات المصدر.

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و تندرج هذه الرحلات في اطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي, طبقا للتعليمات التي اعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفسي وباء كورونا المستجد.

وتشرف السفارات الجزائرية في الدول التي ما تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة.

يذكر أنه في 27 من شهر مايو الجاري تم إجلاء قرابة 300 مواطن جزائري كانوا عالقين في لندن (بريطانيا). وتمكنت الجزائر من اجلاء أكثر من 8.000 رعية منذ بداية الازمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا.