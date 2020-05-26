Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إجلاء الرعايا الجزائريين بالمغرب: وصول 229 مسافرا فجر الأحد الى مطار الجزائر الدولي

  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 11:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

الجزائر - وصلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجزية الجزائرية الى الجزائر فجر الاحد قادمة من مطار الدار البيضاء بالمغرب و على متنها 229 مسافر جزائري من الرعايا العالقين في هذا البلد بسبب غلق الاجواء أمام حركة الطيران منذ مارس الماضي.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين اندلسي في تصريح لـ (وأج) أن الرحلة حطت على أرضية مطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة الثانية و النصف صباحا (02 سا و 30 د) و على متنها 229 راكبا. و كانت الطائرة و هي من نوع ارباص A330 قد اقلعت من مطار الدار البيضاء بالمغرب في حدود منتصف ليل السبت.

و كانت الجوية الجزائرية قد قامت السبت بإجلاء نحو 600 مسافر جزائري من فرنسا عبر رحلتين جويتين انطلاقا من مطار شارل ديغول بباريس.

وقد حطت الطائرة الأولى على الساعة السادسة مساء بالجزائر و على متنها 301 مسافر و 15 رضيعا, بينما وصلت الطائرة الثانية في حدود الساعة منتصف الليل إلا ربع (23 سا 45د) و على متنها 298 راكبا و 6 رضع, يضيف ذات المصدر.

اقرأ المزيد: إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بفرنسا : وصول رحلة أخرى الى مطار الجزائر الدولي

و تندرج هذه الرحلات في اطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي, طبقا للتعليمات التي اعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفسي وباء كورونا المستجد.

وتشرف السفارات الجزائرية في الدول التي ما تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة.

يذكر أنه في 27 من شهر مايو الجاري تم إجلاء قرابة 300 مواطن جزائري كانوا عالقين في لندن (بريطانيا). وتمكنت الجزائر من اجلاء أكثر من 8.000 رعية منذ بداية الازمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا.

كلـمات مفتـاحيــة :
إجلاء الرعايا الجزائريين بالمغرب: وصول 229 مسافرا فجر الأحد الى مطار الجزائر الدولي
  أدرج يـوم : الأحد, 31 أيار 2020 11:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.05.31

محمكة البليدة: تأجيل محاكمة هامل و براشدي للمرة الخامسة

20.05.31

Copy of إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بفرنسا : وصول رحلة أخرى الى مطار الجزائر الدولي

20.05.31

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

20.05.31

أفلام وثائقية تدون جرائم الاستعمار في المحتشدات ومراكز التعذيب

20.05.31

مجزرة تيت 1902 بتمنراست: واحدة من الجرائم التي توثق لفظاعة الإحتلال الفرنسي في الجزائر

20.05.31

هجمات 20 أوت 1955: تحطيم اسطورة الجيش الاستعماري الفرنسي الذي لا يقهر و تدويل للقضية…

الأكثــر قـراءة

20.05.28

كورونا: تمديد إجراء الحجر الصحي الجزئي لغاية 13 جوان، ورفعه كليا على أربع ولايات

20.05.27

استهجان كبير بالجزائر لبث شريط حول الحراك من طرف بعض القنوات الفرنسية العمومية

20.05.26

كرة القدم/ تسجيل مسرب: الفيفا لن تتدخل مباشرة في القضية (فاف)

20.05.28

كرة القدم/الجزائر: "التسجيل الصوتي ليس مفبركا" (نسيم سعداوي)

20.05.26

مخالفة إجراءات الوقاية من تفشي كورونا: 5.319 شخص محل إجراء قضائي و1.647 مركبة في المحشر

20.05.27

برامج تلفزيونية فرنسية ضد الجزائر : الجزائر تستدعي سفيرها في باريس للتشاور