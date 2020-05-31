إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بفرنسا : وصول رحلة أخرى الى مطار الجزائر الدولي

الجزائر - حطت بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين في جدود الساعة منتصف الليل إلا الربع ( 23 سا 45د) طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تقل مسافرين جزائريين كانوا عالقين في فرنسا بعد توقف حركة النقل الجوي في معظم المطارات عبر العالم منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي في اتصال مع وأج أن هذه الرحلة انطلقت من مطار شارل ديغول الدولي بباريس على الساعة التاسعة و النصف ليلا عبر طائرة من نوع إيرباص 330A وقد حطت على أرضية مطار الجزائر الدولي في حدود الساعة منتصف الليل إلا ربع بتوقيت الجزائر.

و كانت رحلة أولى قد حطت مساء أمس السبت بمطار الجزائر الدولي قادمة أيضا من مطار شارل ديجول بباريس و على متنها دفعة من الرعايا الجزائريين الذين كانوا عالقين بفرنسا . و حسب ذات المصدر, فان الطائرة التي كانت مبرمجة من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالمغرب و هي من نوع ايرباص A330 قد أقلعت مساء السبت على الساعة التاسعة ليلا من مطار الجزائر و حطت بمطار الدار البيضاء الدولي على الساعة الحادية عشر ليلا و من المنتظر أن تعود إلى الجزائر في وقت لاحق من نهار الأحد .

و تندرج هذه الرحلات في اطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي في اطار الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 في البلاد , طبقا للتعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج .

وتشرف السفارات الجزائرية في الدول التي ما تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة. يذكر أنه في 27 من شهر مايو الجاري تم إجلاء قرابة 300 مواطن جزائري كانوا عالقين في لندن (بريطانيا). وأجلت الجزائر أكثر من 8000 رعية منذ بداية الازمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا.