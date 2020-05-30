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محاربة التهريب : توقيف ثلاثة أشخاص بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار

  أدرج يـوم : السبت, 30 أيار 2020 14:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
محاربة التهريب : توقيف ثلاثة أشخاص بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار

الجزائر - أوقفت الجمعة مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، ثلاثة (03) أشخاص وضبطت شاحنة (01) وثلاث (03) مركبات رباعية الدفع بالإضافة إلى معدات للتنقيب عن الذهب, حسب ما اورده السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ماي 2020، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6، ثلاثة (03) أشخاص وضبطت شاحنة (01) وثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و 106560 وحدة من مواد التنظيف الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى معدات للتنقيب عن الذهب".

في سياق آخر، "أوقف حراس الحدود تاجري (02) مخدرات وضبطوا 40 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك 489600 وحدة من الألعاب النارية بورقلة/ن.ع.4 ", يضيف نفس المصدر.

من جهة أخرى، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف/ن.ع.5، محاولات تهريب 13197 لتر من الوقود، في حين تم توقيف 55 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتبسة.

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محاربة التهريب : توقيف ثلاثة أشخاص بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار
  أدرج يـوم : السبت, 30 أيار 2020 14:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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