محاربة التهريب : توقيف ثلاثة أشخاص بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار

و جاء في البيان "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 ماي 2020، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار/ن.ع.6، ثلاثة (03) أشخاص وضبطت شاحنة (01) وثلاث (03) مركبات رباعية الدفع و 106560 وحدة من مواد التنظيف الموجهة للتهريب، بالإضافة إلى معدات للتنقيب عن الذهب".
في سياق آخر، "أوقف حراس الحدود تاجري (02) مخدرات وضبطوا 40 كيلوغراما من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2، فيما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك 489600 وحدة من الألعاب النارية بورقلة/ن.ع.4 ", يضيف نفس المصدر.
من جهة أخرى، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف/ن.ع.5، محاولات تهريب 13197 لتر من الوقود، في حين تم توقيف 55 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتبسة.