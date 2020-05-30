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رئيس الجمهورية يترأس يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء

  أدرج يـوم : السبت, 30 أيار 2020 13:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 47 مرات
رئيس الجمهورية يترأس يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء

الجزائر - يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الأحد اجتماعا دوريا لمجلس الوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد، حسب ما أفاد اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 31 ماي 2020 إجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

"ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة عدد من العروض الوزارية ذات العلاقة بالذاكرة الوطنية، ومخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية، وترقية الاستثمارات الفلاحية في الجنوب، و رقمنة الإدارة، وتطور الوضعية الصحية الوطنية من زاويتي مواجهة تفشي جائحة كورونا، والصناعة الصيدلانية، إلى جانب آفاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة".

آخر تعديل على السبت, 30 أيار 2020 14:54
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رئيس الجمهورية يترأس يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء
  أدرج يـوم : السبت, 30 أيار 2020 13:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 47 مرة   شارك

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