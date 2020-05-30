وقاية من انتشار كورونا: تحديد مواقيت العمل تبعا للتدابير الجديدة للحجر المنزلي

الجزائر -حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم السبت في بيان لها، مواقيت العمل إلى غاية 13 يونيو المقبل، تبعا لتمديد تدابير الحجر المنزلي الجزئي المتعلقة بالوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 ومكافحته.

وأوضح البيان أنه و "إلى غاية يوم 13 يونيو 2020 تكون أوقات العمل المطبقة في المؤسسات و الإدارات العمومية من يوم السبت 30 ماي الى غاية يوم السبت 13 يونيو 2020 من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء بالنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي من الساعة الخامسة مساء إلى غاية الساعة السابعة صباحا".

ويتعلق الأمر بكل من "باتنة و بجاية والبليدة و تلمسان و تيارت و تيزي وزو و الجزائر و سطيف و سيدي بلعباس و قسنطينة و عنابة و المدية و برج بوعريريج و وهران و تيبازة وعين الدفلى".

والنسبة للمستخدمين العاملين في الولايات الخاضعة للحجر المنزلي الجزئي من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا وكذا في ولاية سعيدة فتكون مواقيت العمل من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة والنصف مساء، مثلما يشير إليه المصدر ذاته.

ومن جهة أخرى، حددت مواقيت العمل "من الساعة السابعة ونصف صباحا إلى الساعة الثالثة مساء بالنسبة للمستخدمين العاملين في ولايات أدرار تمنراست اليزي ، تندوف ، بشار ، ورقة ،غرداية ،الأغواط بسكرة و الوادي".

وتلفت المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى أن "المستخدمين المستثنين من إجراء الحجر المنزلي الجزئي و كذا المستخدمين الذين يحوزون رخصة خاصة لتنقل أثناء ساعات الحجر يبقون خاضعين لساعات العمل الاعتيادية ، المنصوص عليها في التنظيم ساري المفعول".