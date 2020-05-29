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تمديد الحجر الصحي: ولاية الجزائر تؤكد أن تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى صالحة

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 أيار 2020 19:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات
تمديد الحجر الصحي: ولاية الجزائر تؤكد أن تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى صالحة

الجزائر- أعلنت مصالح ولاية الجزائر يوم الجمعة أن تراخيص التنقل الاستثنائية الصادرة عن مصالحها والمقاطعات الإدارية التابعة لها "تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة" و ذلك بعد تمديد العمل بنظام الحجر الصحي إلى غاية 13 يونيو القادم.

وأوضحت مصالح الولاية في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع الفايسبوك أنه "إثر تمديد العمل وفق نظام الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوم إضافية التي أقرها السيد الوزير الأول عبر أغلب ولايات الوطن قصد التصدي لجائحة كورونا  (كوفيد 19) ابتداء من يوم  30 مايو إلى غاية 13 يونيو القادم من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة صباحا من اليوم الموالي, ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة مواطنات ومواطني على مستوى اقليم ولاية الجزائر أنه سيتم تمديد فترة الحجر الصحي المنزلي لمدة 15 يوما".

وأشار ذات المصدر أن "جميع الأشخاص و السلطات والهيئات العمومية و الخاصة الحاصلة على تراخيص تنقل استثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر والمقاطعات الإدارية التابعة لها من 15 إلى 31 مايو 2020 - دون سواها- أن هذه التراخيص تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة".

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وأضاف البيان أن والي ولاية الجزائر "يهيب بكافة قاطني العاصمة و وافديها بضرورة الاحترام الصارم لجميع التدابير الاحترازية والوقائية التي تمليها السلطة الصحية لاسيما ارتداء الكمامات الواقية و احترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي من أجل التصدي لهذا الوباء حفاظا على الصحة العمومية".

آخر تعديل على الجمعة, 29 أيار 2020 19:17
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تمديد الحجر الصحي: ولاية الجزائر تؤكد أن تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى صالحة
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 أيار 2020 19:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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