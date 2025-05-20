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منحة التضامن: عدد المستفيدين المتضررين من كورونا بلغ قرابة 322 ألف

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 أيار 2020 15:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
منحة التضامن: عدد المستفيدين المتضررين من كورونا بلغ قرابة 322 ألف

 

الجزائر- بلغ عدد المستفيدين من منحة التضامن التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لفائدة المتضررين من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19), قرابة 322 ألف مستفيد, حسب ما علم يوم الجمعة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح نفس المصدر أن عدد المستفيدين من منحة 10 الاف دينار, المسجلين في القوائم التي تم التأشير عليها من طرف المدراء المحليين المعنيين إلى غاية 27 ماي 2020, بعد عملية تطهير القوائم, قد بلغ 321.955 مستفيد.

وذكر نفس المصدر أن عدد المستفيدين الذين صبت لهم المنحة بلغ 135.687 وعدد الملفات الموجودة على مستوى المصالح غير المركزية للدولة (المديريات التنفيذية) بلغ 76.674, اما عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح الولاية من أجل الإجراءات المحاسبية قد وصل ال 29.734.

وبالنسبة لعدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح أمناء الخزائن للولايات من أجل عملية الدفع, فقد بلغ 64.808 فيما وصل عدد الملفات الموجودة على مستوى مصالح البريد أو البنك من أجل عملية صب المنحة في الحسابات البريدية الجارية أو الحسابات البنكية 15.052 .

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منحة التضامن: عدد المستفيدين المتضررين من كورونا بلغ قرابة 322 ألف
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 أيار 2020 15:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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