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كورونا: تمديد إجراء الحجر الصحي الجزئي لغاية 13 جوان، ورفعه كليا على أربع ولايات

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 19:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
كورونا: تمديد إجراء الحجر الصحي الجزئي لغاية 13 جوان، ورفعه كليا على أربع ولايات

الجزائر- قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكورونا فيروس (كوفيد-19)، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، إلى تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي الـمنزلي ابتداء من يوم السبت 30 مايو إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020, حسب ما افاد به يوم الخميس بيان لمصالح الوزير الاول.

وأوضح ذات المصدر أنه تقرر أيضا "الرفع الكلي للحجر الصحي على ولايات سعيدة، تندوف، إليزي وتمنراست" وذلك "للنتائج الإيجابية التي سجلت في استقرار عدد الحالات الجديدة التي تم إحصاؤها ومعدل التكاثر الأساسي بالنسبة لعدوى انتشار الفيروس في هذه الولايات الأربع الذي يقل عن 1".

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آخر تعديل على الخميس, 28 أيار 2020 19:51
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كورونا: تمديد إجراء الحجر الصحي الجزئي لغاية 13 جوان، ورفعه كليا على أربع ولايات
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 19:26     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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