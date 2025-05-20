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تسجيل قرابة 3.000 حريق أتلف أزيد من 21 ألف هكتار خلال 2019

  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 16:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
تسجيل قرابة 3.000 حريق أتلف أزيد من 21 ألف هكتار خلال 2019

 

الجزائر- أحصت مصالح الحماية المدنية خلال سنة 2019 نحو  2.278 بؤرة حريق مست مساحة إجمالية قدرت ب 21.048 هكتار، حسبما علم يوم الخميس لدى هذه الهيئة.

و أضاف ذات المصدر خلال انعقاد اللجنة الوطنية لحماية الغابات أن المساحة الاجمالية التي طالتها الحرائق و المقدرة ب 21.048 هكتار توزعت على  6.045 هكتار من الغابات و 4.428 هكتار من الأحراش و 10.575 هكتار من الحشائش.

و أبرز المصدر نفسه ان "متوسط المساحة التي مستها الحرائق خلال سنة 2019 دون متوسط المساحة التي مستها النيران المسجل خلال العشر سنوات الماضية (2009-2018) و ذلك بالرغم من الظروف المناخية الحارة  بحيث تجاوز معدلها الفصلي 44 درجة في المرتفعات و حوالي 40 درجة على مستوى المناطق الساحلية الغربية.

وككل سنة تم تدعيم نظام مكافحة حرائق الغايات و الوقاية منها بتعزيزات بشرية و مادية كبيرة منها 407 برج مراقبة  للمتابعة و الانذار مع حشد يد عاملة تتكون من 960 عنصر، حسب ارقام المديرية العامة للغابات.

كما تم تجنيد 478 فرقة متنقلة و2.387 عون مسؤول عن التدخل الأولي علاوة على تخصيص 341 موقع أشغال في إطار برامج التنمية التابعة لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية تتكون من 3.589 عامل بالإضافة إلى 415 ورشة تابعة لقطاعات أخرى موجودة داخل أو بالقرب من الغابة توظف 3.894 عامل، يضيف نفس المصدر.

و أبرز ذات المصدر انه لضمان فعالية اكبر لمجابهة الحرائق تم تعبئة الموارد المائية من خلال توفير 2.820 نقطة مياه تقع في الغابات أو بالقرب منها و التي سيتم استخدامها للتزود بالمياه أثناء التدخل بشاحنات ذات صهاريج.

كما سيتم استخدام شبكة الاتصالات اللاسلكية عن طريق 2.000 جهاز راديو ذات تردد عال جدا مما يتيح الانذار المبكر بالحرائق الناشئة و تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين  و تعبئة وسائل المكافحة.

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تسجيل قرابة 3.000 حريق أتلف أزيد من 21 ألف هكتار خلال 2019
  أدرج يـوم : الخميس, 28 أيار 2020 16:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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